संयुक्त राष्ट्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिहाज से आदतों में बदलाव लाने के लिए एक वैश्विक जन आंदोलन की जरूरत बताई और भारत के गैर-परंपरागत (नॉन फॉसिल) ईंधन उत्पादन के लक्ष्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 400 गीगावाट तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया. मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में घोषणा की थी कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए भारत 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा. पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो दुनिया के 80 देश अंतरराष्ट्रीय सोलर गंठबंधन में हमारे साथ आए हैं. हम विश्वास करते हैं कि सही चीजों का अभ्यास करना उपदेश देने से अच्छा होता है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि बात करने का समय अब खत्म हो चुका है, दुनिया को काम करके दिखाना होगा.

