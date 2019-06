ओसाका (जापान): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय मंच पर यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान आतंकवाद से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता बताई. तीनों नेताओं ने उनके बीच त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और अपने-अपने अधिकारियों को बातचीत करने को कहा.

