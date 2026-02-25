  • Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मर सकते थे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, ट्रंप ने भारत-पाक संघर्ष को लेकर किया चौंकाने वाला दावा

India-Pakistan Conflict: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं न होता तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मर जाते.

India-Pakistan Conflict: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उनके दखल से पाकिस्तान के बीच संभावित न्यूक्लियर टकराव टल गया. 35 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं शामिल नहीं होता तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मर जाते. ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के दौरान ये बातें कही हैं.

क्या है ट्रंप का बयान

कांग्रेस के सामने बोलते हुए, US प्रेसिडेंट ने कहा कि हालात न्यूक्लियर वॉर में बदल सकते थे. पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर वॉर में होते. मेरे दखल से दोनों देशों के बीच संभावित न्यूक्लियर टकराव टल गया. 35 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं शामिल नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते.

रिपब्लिकन प्रेसिडेंट मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई सैन्य लड़ाई का ज़िक्र कर रहे थे, जिसमें 26 आम लोग मारे गए थे. जवाब में, भारत ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए.

80 बार एक ही बात

इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने सांसदों के सामने संबोधन में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफ़ायर कराने का क्रेडिट लिया. हाल के महीनों में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 80 से ज्यादा बार दावा किया है कि भारत-पाकिस्तान लड़ाई को रोकने के लिए वे जिम्मेदार थे. ट्रंप ने अलग-अलग मौकों पर, लड़ाई के दौरान गिराए गए जेट विमानों के बारे में अलग-अलग आंकड़े भी बताए हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपनी बात में किस तरफ के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे.

टैरिफ से दबाव बनाने की बात

ट्रंप ने लगातार कहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों देशों को तनाव बढ़ाने से रोकने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ उपायों का इस्तेमाल किया. जबकि भारत इनकार करता रहा है. नई दिल्ली ने कहा है कि 10 मई को सीज़फ़ायर पर जो सहमति बनी थी, वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का नतीजा थी, और कहा कि इस प्रोसेस में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था. पिछले हफ़्ते की शुरुआत में भी, ट्रंप ने अपना दावा दोहराया था कि उन्होंने मई 2025 के टकराव के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बीच-बचाव किया था.

