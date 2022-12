PNB Scam: लंदन की अदालत से नीरव मोदी को झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की याचिका खारिज

PNB Scam: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को एक और झटका लगा है. प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की नीरव मोदी की याचिका यूके की हाईकोर्ट (UK High Court) से खारिज हो गई है. याचिका खारिज होने के बाद नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. बीते महीने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी थी.

Nirav Modi, wanted in India to stand trial on fraud and money laundering charges, loses bid to appeal against extradition in UK Supreme Court — Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2022