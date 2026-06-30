'हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं...', PoK में प्रदर्शनकारियों का ऐलान, उठाई राजनीतिक बदलाव की मांग

PoK में विरोध प्रदर्शन तेज होने की खबरों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. रावलकोट में प्रदर्शन, JAAC विवाद, चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 30, 2026, 10:29 PM IST
'हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं...', PoK में प्रदर्शनकारियों का ऐलान, उठाई राजनीतिक बदलाव की मांग
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें स्थानीय अधिकार, राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी हैं. (Photo from IANS)
  • 5 जून को JAAC पर प्रतिबंध लगने के बाद PoK में विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आईं
  • रावलकोट में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर राजनीतिक बदलाव और अधिकारों की मांग की
  • 27 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव से पहले क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखा
  • स्थानीय प्रशासन पर इस्लामाबाद के प्रभाव और सीमित स्वायत्तता के आरोप लगाए गए

PoK Protest News: पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (PoK) में पिछले कुछ हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों ने नया मोड़ ले लिया है. रावलकोट में आयोजित बड़े प्रदर्शन में हजारों लोगों ने राजनीतिक अधिकार, स्थानीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक बदलाव की मांग उठाई. शुरुआती दौर में यह आंदोलन स्थानीय मुद्दों और सुधारों पर केंद्रित बताया गया था. लेकिन अब इस्लामाबाद के राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है.

JAAC पर प्रतिबंध के बाद आंदोलन तेज

यह तनाव तब और बढ़ गया, जब अधिकारियों ने 5 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाया. इसके बाद कई इलाकों में प्रदर्शन, बंद और विरोध अभियान तेज होने की खबरें आईं. रिपोर्टों के अनुसार प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई, कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट और आवाजाही पर भी असर पड़ा. दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों और समर्थकों का कहना है कि उनकी मांगें स्थानीय अधिकार, राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी हैं.

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चुनाव, आरक्षित सीटें और राजनीति में हलचल तेज

विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा विवाद का एक बड़ा कारण आगामी 27 जुलाई के चुनाव और विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर बढ़ा असंतोष भी है. विरोध कर रहे समूहों का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था स्थानीय प्रतिनिधित्व को सीमित करती है, जबकि प्रशासन इसे संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा बता रहा है. कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति पर बाहरी प्रभाव और स्थानीय प्रशासन की सीमित भूमिका को लेकर बहस चलती रही है.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

बढ़ती चिंता के बीच आगे क्या चुनौती है?

हाल के दिनों में हिंसा, गिरफ्तारियों और सुरक्षा कार्रवाई को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं. कुछ अंतरराष्ट्रीय मंचों और मानवाधिकार समूहों ने स्थिति पर चिंता जताई है, जबकि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि बातचीत, प्रशासनिक फैसलों और चुनावी प्रक्रिया से स्थिति शांत होती है या तनाव और बढ़ता है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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