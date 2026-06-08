PoK में आरक्षित सीटों को लेकर क्यों भड़की हिंसा? 11 लोगों की गई जान, जानिए विवाद की पूरी कहानी

PoK में 12 आरक्षित सीटों को लेकर बवाल मचा है. चुनाव से पहले हिंसा, JAAC पर बैन और राजनीतिक संकट के पीछे की पूरी कहानी आपको इस खबर में बताते हैं.

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PoK में विधानसभा की 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं. (Photo from X Video)

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव से पहले हालात बिगड़ गए हैं. आरक्षित सीटों को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए. मरने वालों में आम नागरिकों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टकराव जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और क्षेत्रीय सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे राजनीतिक विवाद के कारण हुआ. हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं.

आरक्षित सीटों को लेकर क्यों मचा है बवाल?

दरअसल, PoK में विधानसभा की 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए थे. इनमें 1947, 1965 और 1971 के युद्धों या बाद के संघर्षों के दौरान विस्थापित हुए लोग शामिल हैं. JAAC का आरोप है कि इन सीटों की वजह से स्थानीय आबादी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता है और इसका फायदा केवल कुछ खास परिवारों तक सीमित रहता है. संगठन इन सीटों को खत्म करने और स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है. यही मुद्दा अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है.

JAAC पर प्रतिबंध के बाद बढ़ा तनाव

हालात तब और बिगड़ गए, जब 5 जून को PoK सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया. सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देते हुए यह फैसला लिया था. इसके बाद, पुलिस ने संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और कई गिरफ्तारियां हुईं. रविवार (7 जून) को संगठन के एक सदस्य की कथित पुलिस फायरिंग में मौत के विरोध में समर्थक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

प्रशासन ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर शॉटगन और अन्य हथियारों से हमला किया. जिसमें चार पुलिसकर्मी और एक राहगीर की मौत हो गई. जवाबी कार्रवाई में छह प्रदर्शनकारी मारे गए. दूसरी तरफ JAAC समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया. पुलिस ने इस घटना को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. फिलहाल इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल

बता दें PoK में आने वाली 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव होने हैं. यहां कुल 53 सीटें हैं, जिनमें 45 पर सीधे चुनाव होते हैं. ऐसे समय में यह विवाद राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में PoK की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. इमरान खान की पार्टी PTI की सरकार बनने से लेकर कई प्रधानमंत्रियों के बदलने तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही. फिलहाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के फैसल मुमताज राठौर प्रधानमंत्री हैं. चुनाव से पहले भड़की यह हिंसा आने वाले दिनों में PoK की राजनीति को और ज्यादा प्रभावित कर सकती है.