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Powerful 7 4 Magnitude Offshore Earthquake In Indonesia Tsunami Warning Issued

Indonesia earthquake: इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट, समंदर के नीचे कांपी धरती, 7.4 रही तीव्रता

भूकंप का पता चलते ही हवाई स्थित पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि भूकंप के केंद्र से 1,000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Indonesia earthquake: गुरुवार, 2 अप्रैल की सुबह पूर्वी इंडोनेशिया के तट से दूर समुद्र में 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया है कि इस भूकंप से सुनामी का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है. USGS ने भूकंप के केंद्र से 1,000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरों की भावना को लेकर चेतावनी जारी की है.

Breaking: M7.8 earthquake strikes 119 km WNW of Ternate, Indonesia Depth 10 km — a shallow event that typically produces strong, widespread shaking and can affect a broad area around the epicenter. Regional activity in the past 30 days: about 40 earthquakes recorded in this… pic.twitter.com/CTfsFd70SO — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) April 1, 2026

कब और कहां आया भूकंप?

USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र 1.20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 126.35 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. USGS ने आगे बताया कि यह भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6:48 बजे मोलुक्का सागर में आया. चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भूकंप समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर आया.

सुनामी की चेतावनी

भूकंप का पता चलते ही हवाई स्थित पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि भूकंप के केंद्र से 1,000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं. चेतावनी में इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के तटीय इलाकों को डेंजर जोन में बताया गया.

बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है. यह ‘पैसिफिक रिंग ऑफ फायर’ पर स्थित है. यह पूरा इलाका एक विशाल 40,000 किलोमीटर लंबा आर्क है जो टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से बना है.

‘पैसिफिक रिंग ऑफ फायर’, प्रशांत महासागर में घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है. इसी बेल्ट में दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत भूकंप आते हैं. यह क्षेत्र पनी लगातार भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है.

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पहले भी आ चुके हैं भूकंप

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, अभी पिछले महीने ही 3 मार्च को सुमात्रा के तट से दूर समुद्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप से वहां के निवासी सहम गए थे. हालांकि, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था. वह भूकंप सुमात्रा के उत्तर-पूर्वी सिरे के पास समुद्र में उत्पन्न हुआ था. इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं इसलिए भूकंप आने पर कई निवासी घबराकर अपने घरों से बाहर की ओर भाग खड़े हुए थे. इस भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई थी और यह 13 किलोमीटर की गहराई पर आया था.