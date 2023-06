UN में जोर-शोर से चल रही है योग दिवस की तैयारियां, पीएम मोदी करेंगे समारोह का नेतृत्व

PM Modi News: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) समारोह से पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में जोर-शोर से तैयारी चल रही है. जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. पीएम मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे. मालूम हो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 20-24 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं.

#WATCH New York, US | Preparation is underway at the United Nations Headquarters lawns in New York where PM Narendra Modi will attend the 9th edition of International Yoga Day on June 21 during his official state visit to the United States. pic.twitter.com/Jp2yyZ9V1a — ANI (@ANI) June 19, 2023