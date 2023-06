राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार' से सम्मानित, PM मोदी ने दी बधाई

पारामारिबो: सूरीनाम के राष्ट्रपति (Suriname President) चंद्रिकाप्रसाद संतोखी (Chandrikaprasad Santokhi) ने राष्ट्रपति (President) द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार(Suriname’s highest civilian award) ‘ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार (Grand Order of the Chain of the Yellow Star) ‘ से सम्मानित किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वह सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हैं. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने पर उन्हें बधाई दी.

राष्ट्रपति मुर्मू तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को सूरीनाम पहुंची. पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है.

नई दिल्ली में उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सूरीनाम में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आयोजित एक समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार’ से सम्मानित किया गया. पुरस्कार स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति संतोखी और सूरीनाम की सरकार का इस सम्मान के लिए शुक्रिया अदा किया.