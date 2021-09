अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) 24 सितंबर को व्हाइट हाउस (White House) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. सोमवार को जारी राष्ट्रपति के साप्ताहिक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई है. दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को होने वाली पहली बैठक के संबंध में कहा गया है, ‘राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे.’ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडन के जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच कई बार डिजिटल माध्यमों से बातचीत हुई है.Also Read - Vivek Oberoi अभिनीत PM Modi की बायोपिक ओटीटी पर इस दिन होगी रिलीज, सामने आया Trailer- VIDEO

पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका यात्रा पर आए थे. उस दौरान उन्होंने और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ह्यूस्टन में हाउडी-मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बारे में कहा कि बाइडन जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे.

President Joe Biden will participate in a bilateral meeting with PM Narendra Modi on September 24th: White House announcement

The President will host the first-ever-in-person Quad Leaders Summit at the White House. pic.twitter.com/eJSuc4cX9c

