कोटोनोऊ (बेनिन): राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में रविवार को यहां बेनिन पहुंचे. भारत के किसी भी राष्ट्रप्रमुख की इस देश की यह पहली यात्रा है. कोविंद यहां कोटोनोऊ स्थित कोटोनोऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे. यह शहर पश्चिम अफ्रीकी देश का सबसे बड़ा शहर है.

President Ram Nath Kovind arrives at Cardinal Bernadine de Cotonou International Airport in Benin, on his first leg of three nations tour to West African region. Foreign Minister of Benin, Aurelien Agbenonci received him. pic.twitter.com/0ZRPkqqMdc

— ANI (@ANI) July 28, 2019