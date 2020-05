नई दिल्लीः पूरी दुनिया कोरोनावायरस (Coronavirus) की मार झेल रही है. इससे सबसे बुरा असर विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को पहुंचा है. अमेरिका (America) लगातार इसका कारण चीन (China) को ही मानता आ रहा है. यहां तक की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इसे साफ तौर पर चीनी वायरस कहते आ रहे हैं और कोरोना वायरस के पीछे चीन की भूमिका पर सवाल उठाते आए हैं. ऐसे में अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच लगातार कड़वाहट बढ़ती जा रही है. Also Read - कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में इजाफा, 100 के पार पहुंची संख्या

पहले दोनों देशों के बीच ट्रेड वार अहम मुद्दा था और अब दोनों के बीच कोरोना को लेकर एक जंग छिड़ती दिखाई दे रही है. राष्ट्रपति डोनाल्त ट्रंप ने अब चीन के खिलाफ कई बड़ी बातें कही हैं. जिसके तहत उन्होंने अब अमेरिकी यूनिवर्सिटी में चीनी छात्रों के एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

President Trump announced a slew of measures against China, including decision to suspend entry of certain Chinese nationals to American universities

