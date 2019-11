ब्रासीलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि इस समस्या के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. ब्रासीलिया के ऐतिहासिक इतामराती पैलेस में ब्रिक्स पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद विकास, शांति और समृद्धि के लिये सबसे बड़ा खतरा है.

Prime Minister Narendra Modi at BRICS Summit in Brasilia, Brazil: The atmosphere of doubt created by terrorism, terror financing, drug trafficking and organised crime harms trade and business. I’m happy that a seminar on ‘BRICS Strategies for Countering Terrorism,’ was organised. pic.twitter.com/Uo1zXehsZA

