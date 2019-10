नई दिल्ली: प्रिंस विलियम और केट मिडलटन 5 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर हैं. लाहौर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपने दौरे के चौथे दिन इन्होंने क्रिकेट का आनंद लिया. इस दौरान केट सफेद पैंट और कढ़ाई वाली सफेद कुर्ती में दिखीं. केट ने मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर फोटो खिंचवाई. मैच में प्रिंस विलियम ने बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का जड़ा. वहीं केट को 3 बॉल में से दो पर कैच आउट किया गया, लेकिन उनके कैच को जानबूझकर मैदान पर मौजूद फील्डर ने गिरा दिया.

At the National Cricket Academy in Lahore @TheRealPCB, The Duke and Duchess of Cambridge joined a match with children participating in the @BritishCouncil’s DOSTI programme. #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/bOvF5osDtc

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 17, 2019