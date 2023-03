खालिस्तान-समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर प्रदर्शन किया

वाशिंगटन/कैनबरा :खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों (pro-Khalistan protesters) के एक समूह ने रविवार को सैन फ्रांसिस्को (San Francisco) में भारतीय वाणिज्य दूतावास (Indian Consulate) पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जिसकी भारतीय-अमेरिकियों ने कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. वहीं, कैनबरा में, पंजाब में कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थक ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर एकत्र हुए.

भारत ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास परिसर में तोड़फोड़ की घटना पर अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया है और अमेरिका से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय करने को कहा है.