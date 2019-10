बीजिंग: चीनी राज्य परिषद के हांगकांग और मकाओ मामले कार्यालय के प्रवक्ता यांग क्वांग ने हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार द्वारा नकाब पर पाबंदी लगाने पर कहा कि यह कानून बनाना बहुत जरूरी है, जो हिंसक अपराध को रोकने और सामाजिक व्यवस्था बहाल करने में मददगार होगा. यांग क्वांग ने कहा कि हांगकांग में हिंसक गतिविधियां चार महीने से अधिक समय तक चली है. हिंसा निरंतर बढ़ रही है.

एक अक्टूबर को चीन लोक गणराज्य की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने का दिवस था, लेकिन इस दिन हांगकांग के कुछ विरोधी पक्षों और हिंसक उग्रवादियों ने जानबूझ कर गैरकानूनी जुलूस का आयोजन किया और मुठभेड़ किया, जिससे 30 पुलिसकर्मी घायल हुए. यांग क्वांग ने कहा कि वर्तमान स्थिति में नकाब पर पाबंदी लगाने का कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है. विश्व में कई देशों और क्षेत्रों ने ऐसा कानून बनाया है. अब अधिक स्पष्ट रुख और अधिक कारगर कदमों से हिंसा और मुठभेड़ रोकने का अहम वक्त आ गया है.

