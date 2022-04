Sri Lanka, कोलंबो: श्रीलंका(Sri Lanka) के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में एक अप्रैल को लगाया गया आपातकाल (emergency) मंगलवार देर रात हटाने के बाद आज बुधवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहे. सरकार के खिलाफ आज भी विरोध प्रदर्शन सड़कों पर नजर आए. इस बीच भारत ने श्रीलंका को तेल (petrol-diesel) की बड़ी खेप भेजी है.Also Read - रोड एक्‍सीडेंट में मौतों संख्‍या में भारत दुनिया में शीर्ष पर, मंत्री गडकरी का संसद में जवाब

श्रीलंका के कोलंबों में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में श्रीलंका को 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक-एक खेप पहुंचाई गई. भारतीय सहायता के तहत विभिन्न प्रकार के ईंधन की कुल आपूर्ति अब 270,000 मीट्रिक टन से अधिक है.

One consignment each of 36,000 MT petrol and 40,000 MT diesel was delivered to Sri Lanka in the last 24 hours. The total supply of various types of fuel under Indian assistance now stands at more than 270,000 MT: High Commission of India in Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/ut3DGf18Dz

