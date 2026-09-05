रूस-यूक्रेन युद्ध में बड़ा अपडेट: 3 दिन कीव पर नहीं बरसेंगे बम, पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दूत

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने 3 दिन के लिए कीव पर हमले रोकने का आदेश दिया है. वहीं, ट्रंप के दूत मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां वह पुतिन से मुलाकात कर और शांति पर बात कर सकते हैं.

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यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी अमेरिकी दूतों के मॉस्को पहुंचने के बाद यूक्रेन आने की उम्मीद जताई थी. (Photo from IANS)

पुतिन ने कीव पर अगले 3 दिन तक हमले रोकने का आदेश दिया

ट्रंप के विशेष दूत Steve Witkoff और Jared Kushner मॉस्को पहुंचे हैं

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हमले रोकने की अपील की थी

इस बातचीत का सबसे बड़ा अड़ंगा यूक्रेनी क्षेत्रों और NATO सदस्यता को लेकर रूस की मांग है

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध में शनिवार को एक बड़ा ट्विस्ट आया. दरअसल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर अगले 3 दिनों के लिए हमले रोकने का आदेश दिया है. यह फैसला ऐसे समय में हुआ, जब अमेरिका के खास दूत Steve Witkoff और Jared Kushner शांति वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक, पुतिन दोनों अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.

ट्रंप बोले- मेरे पास जंग खत्म करने का प्लान

एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके पास युद्ध खत्म करने के लिए एक नया और ठोस प्रस्ताव है. हालांकि, उन्होंने प्लान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने Witkoff और Kushner को यह पता लगाने के लिए भेजा है कि क्या रूस-यूक्रेन के बीच समझौता कराया जा सकता है? उन्होंने दोनों को बेहतरीन वार्ताकार बताते हुए उम्मीद जताई कि इस बार कुछ ठोस नतीजा निकल सकता है. इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी अमेरिकी दूतों के मॉस्को पहुंचने के बाद यूक्रेन आने की उम्मीद जताई थी और उनकी यात्रा के दौरान हवाई हमले रोकने की अपील की थी.

हमले अभी भी जारी, दोनों देश कर रहे बड़ा दावा

दोनों देशों के शांति कोशिशों के बीच जमीन पर जंग अब भी जारी है. शुक्रवार को रूसी ड्रोन ने कीव में यूक्रेन की SBU सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया, जेलेंस्की ने इसका जवाब देने की बात कही. डिनिप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी हमलों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कीव और मायकोलाइव में भी कई लोग घायल हुए. यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक, रूस ने रात में 167 ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिनमें से 128 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया. वहीं, रूस ने भी 53 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने की बात कही.

क्या सच में खत्म होगी रूस-यूक्रेन में युद्ध

अमेरिका की यह पहल ऐसे समय आई है, जब रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत लंबे समय से अटकी हुई है. रूस अपनी मांग पर अड़ा है कि यूक्रेन को मॉस्को द्वारा दावा किए गए चार क्षेत्रों से पीछे हटना होगा और NATO में शामिल होने की कोशिश छोड़नी होगी. ऐसे में Witkoff और Kushner की पुतिन के साथ मॉस्को में होने वाली बातचीत काफी अहम मानी जा रही है. इसके बाद, यूक्रेनी अधिकारियों से उनकी संभावित मुलाकात यह तय कर सकती है कि ट्रंप की नई शांति पहल आगे बढ़ेगी या दोनों देशों के बीच बातचीत को फिर टालेंगे.