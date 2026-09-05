रूस-यूक्रेन युद्ध में बड़ा अपडेट: 3 दिन कीव पर नहीं बरसेंगे बम, पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दूत

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध में शनिवार को एक बड़ा ट्विस्ट आया. दरअसल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर अगले 3 दिनों के लिए हमले रोकने का आदेश दिया है. यह फैसला ऐसे समय में हुआ, जब अमेरिका के खास दूत Steve Witkoff और Jared Kushner शांति वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक, पुतिन दोनों अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.
एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके पास युद्ध खत्म करने के लिए एक नया और ठोस प्रस्ताव है. हालांकि, उन्होंने प्लान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने Witkoff और Kushner को यह पता लगाने के लिए भेजा है कि क्या रूस-यूक्रेन के बीच समझौता कराया जा सकता है? उन्होंने दोनों को बेहतरीन वार्ताकार बताते हुए उम्मीद जताई कि इस बार कुछ ठोस नतीजा निकल सकता है. इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी अमेरिकी दूतों के मॉस्को पहुंचने के बाद यूक्रेन आने की उम्मीद जताई थी और उनकी यात्रा के दौरान हवाई हमले रोकने की अपील की थी.
दोनों देशों के शांति कोशिशों के बीच जमीन पर जंग अब भी जारी है. शुक्रवार को रूसी ड्रोन ने कीव में यूक्रेन की SBU सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया, जेलेंस्की ने इसका जवाब देने की बात कही. डिनिप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी हमलों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कीव और मायकोलाइव में भी कई लोग घायल हुए. यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक, रूस ने रात में 167 ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिनमें से 128 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया. वहीं, रूस ने भी 53 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने की बात कही.
अमेरिका की यह पहल ऐसे समय आई है, जब रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत लंबे समय से अटकी हुई है. रूस अपनी मांग पर अड़ा है कि यूक्रेन को मॉस्को द्वारा दावा किए गए चार क्षेत्रों से पीछे हटना होगा और NATO में शामिल होने की कोशिश छोड़नी होगी. ऐसे में Witkoff और Kushner की पुतिन के साथ मॉस्को में होने वाली बातचीत काफी अहम मानी जा रही है. इसके बाद, यूक्रेनी अधिकारियों से उनकी संभावित मुलाकात यह तय कर सकती है कि ट्रंप की नई शांति पहल आगे बढ़ेगी या दोनों देशों के बीच बातचीत को फिर टालेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें