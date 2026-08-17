सोफिया, डायना और अनास्तासिया... इन खूबसूरत मॉडल्स को क्यों जेल में डालना चाहते हैं पुतिन?

Putin: हाल के सालों में, व्लादिमीर पुतिन रूस में ओनली फैंस (OnlyFans) मॉडल्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. पूरे देश में छापे मारे गए हैं, जिनमें ओनलीफैंस स्टार्स के साथ-साथ ऐसे प्रोड्यूसर्स और कैमरा ऑपरेटर्स को भी निशाना बनाया गया है जो बोल्ड वीडियो बनाने में मदद करते हैं. दावा है कि पुतिन सरकार की यह कार्रवाई रूस को उसकी ‘पारंपरिक’ मूल्यों की ओर वापस लाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो यूक्रेन पर हमले के बाद से और तेज़ हो गई है.
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में शुरू हुई इस साइट पर अब 40 लाख से ज़्यादा क्रिएटर्स और 37 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं. रूस के न्यूज़ आउटलेट बीएजेडए ने इस साल की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी. रूस में ओनलीफैंस और इसी तरह की एडल्ट सर्विस वाली मॉडल्स की जांच की तैयारी चल रही है. फिलहाल, कानून लागू करने वाले अधिकारी ब्लॉगर्स के पेजों पर 18+ उम्र के कंटेंट की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं. मॉस्को टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि रूस में OnlyFans पर पोर्न को लेकर आपराधिक मामले शुरू हो गए हैं.
इस कार्रवाई की कमान पुतिन की पोर्न-विरोधी सहयोगी 41 वर्षीय एकातेरिना मिज़ुलिना संभाल रही हैं, जो रूस की ‘सेफ इंटरनेट लीग’ की प्रमुख और पुतिन की ‘सिविक चैंबर’ की सदस्य हैं. कहा जाता है कि दो साल पहले पुतिन के साथ उनके रोमांटिक संबंध थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, 21 वर्षीय सोफ़्या वर्शिनिना को ऑनलाइन सेक्सुअल कंटेंट वाले वीडियो बनाने और शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. जुलाई में, मॉस्को की एक अदालत ने सोफ़्या वर्शिनिना को ऑनलाइन यौन रूप से स्पष्ट वीडियो बनाने और शेयर करने का दोषी ठहराया था. सोफ्या को आरोप स्वीकार करने के बाद सस्पेंडेड सज़ा दी गई है.
इसके अलावा ओनली स्टार अनास्तासिया ओव्सीयानिकोवा (24) को जून में रूसी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. अनास्तासिया, जिन्हें नास्त्या खोलोड के नाम से भी जाना जाता है, एडल्ट एक्ट्रेस बनने से पहले मॉडल के तौर पर काम करती थीं. उन्हें 30 साल के जर्मन प्रोड्यूसर लुडविग क्रिट्स्कर के साथ गिरफ्तार किया गया था. उनके घर की तलाशी ली गई और उनके प्रोडक्शन का सामान जब्त कर लिया गया.
एक अन्य मॉडल डायना शुरीगिना को रूसी जेल में छह साल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है. आरोपों के बाद डायना को नजरबंद कर दिया गया है.bरूस के आलोचकों का कहना है कि क्रेमलिन अपने अस्पष्ट कानूनों का इस्तेमाल असंतुष्टों और नारीवादी समूहों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने के बहाने के तौर पर कर रहा है.
रूस में पोर्नोग्राफी देखना और स्टोर करना कानूनी है, हालांकि, इसे बनाना और बांटना गैर-कानूनी है. रूस उन कई देशों में से एक है जिन्होंने ओनली जैसी साइटों पर सख्ती की है.
यह सर्विस कतर, UAE, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और बेलारूस के साथ-साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में प्रतिबंधित या पूरी तरह से बैन है. भारत में, यूजर्स कंटेंट देख सकते हैं लेकिन कंटेंट डालने की इजाजत नहीं है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें