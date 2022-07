Vladimir Putin, Russia, Ukraine, Russian, citizenship: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी नागरिकता का दायरा यूक्रेन के सभी लोगों तक बढ़ाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा ने एपी की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सभी यूक्रेनियन नागरिकों के लिए रूसी नागरिकता के फास्ट ट्रैक का विस्तार करने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं.Also Read - Vladimir Putin To Become Dad Again: रूसी राष्ट्रपति पुतिन 69 की उम्र में फिर बनने जा रहे पापा, गर्लफ्रेंड अलीना काबेवा बनने वाली हैं मां

Russian President Vladimir Putin signs a decree to expand fast track of Russian citizenship to all Ukrainians, reports AP

— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2022