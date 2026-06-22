कतर से आई बुरी खबर, गैस प्लांट विस्फोट में एक भारतीय समेत 13 की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल

Qatar Gas Plant Blast: हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि किसी फैक्ट्री या बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में सिर्फ मशीनों से काम होता है, लेकिन हकीकत कुछ और है. दरअसल, रविवार (21 जून) की रात कतर के प्रमुख गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका हुआ, जो कई परिवारों के लिए दर्दनाक खबर बन गई. यह हादसा कतर के रस लाफान इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, जो देश के सबसे अहम प्राकृतिक गैस निर्यात केंद्रों में शामिल है.
AP न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ तनाव और युद्ध के दौरान इस इलाके पर पहले भी हमला हुआ था, जिसके बाद उत्पादन रोक दिया गया था. हाल में हालात कुछ सामान्य होने पर कतर ने गैस निर्यात फिर से शुरू करने की तैयारी की. इसी दौरान बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में काम शुरू हुआ और अचानक विस्फोट के बाद आग लग गई.
शुरुआत में अधिकारियों ने कम नुकसान की बात कही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद स्थिति ज्यादा गंभीर निकलकर सामने आई. कतर के ऊर्जा मंत्री साद शरीदा अल-काबी ने बताया कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक भारतीय और एक पाकिस्तानी भी शामिल है. इसके अलावा, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया.
जिस बरजान प्लांट में यह हादसा हुआ, उसकी क्षमता रोजाना करीब 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस उत्पादन की बताई जाती है. इस गैस का इस्तेमाल कतर में बिजली उत्पादन और समुद्री पानी को साफ कर पीने योग्य बनाने वाले प्लांट्स को चलाने में किया जाता रहा है. इस प्रोजेक्ट में कतर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, जबकि एक छोटा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी एक्सॉनमोबिल के पास भी बताया जाता है.
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