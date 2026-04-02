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इस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान को दिया झटका, वीजा को लेकर सख्त कर दिए नियम, एयरपोर्ट पहुंचते ही होगी तगड़ी जांच

दोहा स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी एडवाइजरी से संकेत मिलता है कि कतर में प्रवेश के समय अब पाकिस्तान के यात्रियों की कड़ी जाांच की जाएगी.

Published date india.com Published: April 2, 2026 1:00 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

पाकिस्तानी नागरिकों का स्वागत अब मुस्लिम देश भी नहीं करना चाहते. सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात ने पहले ही पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए थे. अब कतर ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए ‘वीज़ा-ऑन-अराइवल’ की सुविधा रोक दी है. कतर ने निर्देश जारी किए हैं कि पाकिस्तान से आने वाले लोग उड़ान भरने से पहले ही वीजा ले लें. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध को लेकर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है.

पाकिस्तान के यात्रियों की एयरपोर्ट पहुंचते ही होगी तगड़ी जांच

दोहा स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी एडवाइजरी से संकेत मिलता है कि कतर में प्रवेश के समय अब पाकिस्तान के यात्रियों की कड़ी जाांच की जाएगी. कतर में पाकिस्तानी दूतावास ने यह साफ किया है कि आने वाले यात्रियों को फिलहाल आखिरी समय में वीजा मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

कतर में पाकिस्तानी दूतावास ने लिखा, “कतर जाने की योजना बना रहे पाकिस्तानी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल ‘वीजा-ऑन-अराइवल’ की सुविधा उपलब्ध नहीं है. सभी पाकिस्तानी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए वे यात्रा से पहले ही उचित वीज़ा प्राप्त कर लें.”

इसी तरह का आदेश कतर ने लेबनानी नागरिकों के लिए भी जारी किया है. कतर की तरफ से कहा गया है कि लेबनान से आने वाले यात्रियों को अब यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक ‘हय्या’ (Hayya) प्लेटफार्म के जरिए वीजा के लिए आवेदन करना होगा और हवाई अड्डे पर अपने साथ मंजूरी की प्रिंटेड कॉपी रखनी होगी.

पाकिस्तान से क्यों दूरी दूरी बना रहे हैं खाड़ी देश?

कतर से पहले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी वीजा नीति को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सख्त किया था. दरअसल, खाड़ी देश पाकिस्तान के आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या के कारण परेशान हैं. सऊदी अरब पाकिस्तान के 5,000 नागरिकों को निर्वासित कर चुका है. ये सभी वर्क परमिट पर सऊदी जाकर वहां धार्मिक स्थलों के बाहर भीख मांगने का काम करते थे. लगभग सभी खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा जारी करने की प्रक्रिया धीमी कर दी है.

चिंतित हैं पाकिस्तानी अधिकारी

द इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के अपने अधिकारियों ने भी माना है कि स्थिति नाजुक है. अतिरिक्त गृह सचिव सलमान चौधरी ने सीनेट की एक समिति को बताया है कि UAE ने पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है. लेकिन, चौधरी ने ये भी बताया है कि अगर UAE और सऊदी अरब दोनों ने ही प्रतिबंध लगा दिए तो उसे हटवाना बहुत मुश्किल होगा.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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