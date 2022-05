Quad Leaders Summit 2022: क्वाड देशों का सम्मेलन में सदस्य देशों-भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान और अमेरिका ने कई मुद्दों पर चर्चा की है. इस सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने हिस्सा लिया. क्वाड लीडर्स समिट में सदस्य देश रूस-यूक्रेन युद्ध, कोविड सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दी. इसके साथ ही सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका, जापान ने हाथ मिलाया.Also Read - Quad Summit 2022: क्वाड सम्मेलन में आज चर्चा करेंगे अमेरिका-जापान-भारत-ऑस्ट्रेलिया, बौखलाए चीन ने जापान को धमकाया

क्वाड सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि COVID19 की प्रतिकूल स्थिति के बावजूद, हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, आपदा प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों के लिए अपना समन्वय बढ़ाया है। इसने इंडो-पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित की है. Also Read - जापान में जुटे चार देश तो हिल गया चीन, अमरीका ने ताइवान मसले पर चीन को दी खुली चुनौती | Watch Video

पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड स्तर पर, हमारे आपसी सहयोग से, एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है – यह हम सभी का साझा लक्ष्य है. Also Read - हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बुलबुला फोड़ेंगे चार देश; भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने की जुगलबंदी | Watch Video

पीएम मोदी ने कहा कि-सबसे पहले, मैं (ऑस्ट्रेलियाई) प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को बधाई देता हूं और चुनाव जीतने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं. शपथ लेने के 24 घंटे बाद हमारे बीच आपकी उपस्थिति क्वाड दोस्ती की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध की बात छेड़ी और कहा कि पुतिन सिर्फ एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. यह सिर्फ एक यूरोपीय मुद्दे से ज्यादा है, यह एक वैश्विक मुद्दा है. रूस द्वारा यूक्रेन को अनाज निर्यात करने से रोके जाने से वैश्विक खाद्य संकट और गहरा सकता है. जब तक रूस युद्ध जारी रखेगा, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा.

At the Tokyo Summit, the Quad leaders will welcome a major maritime initiative: the Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA), which will allow tracking of “dark shipping”: The White House pic.twitter.com/cHcrZ9axVt

