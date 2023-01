ऑस्ट्रेलिया में 'खालिस्तान जनमत संग्रह' को लेकर झगड़े, दो लोग घायल, कई हिरासत में; भारत ने चिंता जताई

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तथा-कथित ‘पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह’ के दौरान खालिस्तानी कार्यकर्ताओं और भारत-समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच दो जगहों पर हुए झगड़ों में दो लोग घायल हो गए, जबकि कई सिखों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

भारत पहले ही ऑस्ट्रलिया सरकार को देश में खालिस्तानी अलगाववादियों की भारत-विरोधी गतिविधियों और देश के विभिन्न हिस्सों में हिन्दू मंदिरों में तोड़फोड़ पर रोक लगाने के लिए कह चुका है.

कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने 26 जनवरी को जारी बयान में बेहद कड़े शब्दों में कहा है, पिछले कुछ समय से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और ऑस्ट्रेलिया से बाहर के अन्य संगठनों की शह और उकसावे पर ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक तत्व अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं. रविवार को फेडरेशन चौक पर जनमत संग्रह के लिए मतदान के दौरान दो जगह झगड़े होने के बाद चिकित्सकों ने दो लोगों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया.