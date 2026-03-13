By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Queen Ants Smuggling: ये न हाथी हैं, न शेर, फिर क्यों हो रही रानी चींटियों की तस्करी?
Queen Ants Smuggling: 2000 चींटियां चीन ले जायी जा रही थीं. इन्हें छोटे-छोटे ट्यूब और पेपल रोल के भीतर छिपाया गया था.
Queen Ants Smuggling: केन्या में ‘क्वीन गार्डन चींटियों’ (Queen Ants) की तस्करी का केस सामने आया है. केन्या के मुख्य हवाई अड्डे पर चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2,000 से ज्यादा ‘क्वीन गार्डन चींटियां’ मिली हैं.
बीबीसी की एक रिपोर्टके मिुताबिक राजधानी नैरोबी में जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (JKIA) पर सुरक्षा जांच के दौरान झांग केकुन को रोका गया. अधिकारियों को उसके सामान में जिंदा चींटियों की एक बड़ी खेप मिली. यह सारी चींटियां चीन ले जायी जा रही थीं.
अनोखा था चींटियां छिपाने का तरीका
एक सरकारी वकील ने बुधवार को अदालत को बताया कि झांग ने कुछ चींटियों को टेस्ट ट्यूब में पैक किया था. बाकी चींटियों को उसके सामान में छिपे टिशू पेपर के रोल में छिपाकर रखा गया था.
कुल 2248 चींटियां
सरकारी वकील एलन मुलामा ने अदालत को बताया, उसके निजी सामान में 1,948 गार्डन चींटियां मिलीं, जिन्हें खास तरह की टेस्ट ट्यूब में पैक किया गया था. इसके अलावा, सामान के अंदर टिशू पेपर के तीन रोल में छिपाई गई 300 और ज़िंदा चींटियां भी बरामद की गईं.
कौन है आरोपी
जांचकर्ताओं ने अदालत में बताया कि आरोपी का संबंध चींटियों की तस्करी करने वाले एक ऐसे नेटवर्क से था, जिसका केन्या में पिछले साल भंडाफोड़ किया गया था. आरोपी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है.
क्यों हो रही इनकी तस्करी
ये चींटियां अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता संधियों के तहत संरक्षित हैं और इनके व्यापार पर कड़े नियम लागू हैं. पिछले साल, केन्या वन्यजीव सेवा ने यूरोप और एशिया में ‘गार्डन चींटियों’ (वैज्ञानिक नाम Messor cephalotes) की बढ़ती माँग के बारे में चेतावनी दी थी. इन जगहों पर लोग इन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं.
माना जाता है कि इन चींटियों को यूरोप और एशिया के विदेशी पालतू जानवरों के बाजारों में भेजा जाना था. ये चींटियां पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र से हटाने पर मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता पर बुरा असर पड़ सकता है. पिछले साल मई में, केन्या की एक अदालत ने चार लोगों को देश से हज़ारों ज़िंदा ‘क्वीन चींटियों’ की तस्करी करने की कोशिश के आरोप में एक साल की जेल या 7,700 डॉलर का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई थी. यह अपनी तरह का पहला मामला था.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें