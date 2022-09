Queen Elizabeth Health Update: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की तबीयत बिगड़ गई है. बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) की तरफ से कहा गया है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) चिकित्सकीय देखरेख में हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है. महारानी ने अपनी ‘प्रिवी काउंसिल’ की बैठक रद्द कर दी और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजरवेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को मंगलवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था.Also Read - महारानी एलिजाबेथ ने राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया, 1953 में पहना था ताज

Queen Elizabeth’s eldest son and heir Prince Charles and his wife Camilla have travelled to Balmoral Castle, where the queen is staying, along with her grandson Prince William, Reuters reported citing officials

