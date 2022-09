Queen Elizabeth Dies: ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन (Queen Elizabeth ) हो गया है. वह 96 साल की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं. महारानी एलिजाबेथ का का निधन बाल्मोरल महल में हुआ है. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Britain Queen Elizabeth dies) सात दशक से ब्रिटेन की महारानी के तौर पर शाही परिवार की परंपरा को निभा रही थीं.Also Read - ब्रिटेन की महारानी की बिगड़ी तबीयत, बकिंघम पैलेस ने दी जानकारी; कहा- डॉक्टर्स की देखरेख में हैं एलिजाबेथ द्वितीय

Britain’s Queen Elizabeth passes away at the age of 96 years at Balmoral castle, Scotland

(File Pic) https://t.co/PglwErVaWe pic.twitter.com/GKYYt1177S

— ANI (@ANI) September 8, 2022