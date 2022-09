Queen Elizabeth II Death: महारानी एलिजाबेथ सेकेंड अपने निधन से दो दिन पहले आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर नजर आई थीं जब उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस से मुलाकात की थी और उनसे नई सरकार बनाने को कहा था. ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया. वह 96 वर्ष की थीं. महारानी ने 70 साल तक शासन किया. महारानी ने स्कॉटलैंड के बाल्मोरल में मंगलवार को ट्रस से मुलाकात की थी जहां कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता से नई सरकार के गठन को कहा गया था। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.Also Read - The Fashion Icon Queen Elizabeth II: बेशकीमती ड्रेसेज से कीमती जूते तक, हर दशक में महारानी ने अपने फैशन सेन्स से ढाई है कहर। Watch Video

शाही परिवार ने मंगलवार को ट्वीट किया था, " महारानी ने आज बाल्मोरल कैसल में लिज़ ट्रस की अगवानी की. महामहिम ने उन्हें नया प्रशासन गठन करने को कहा. ट्रस ने महारानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रधानमंत्री और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी नियुक्त किया गया हैड,"ट्रस महारानी द्वारा नियुक्त की गई 15वीं प्रधानमंत्री हैं. महारानी का ट्रस के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो है.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty’s offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022