राजनाथ सिंह ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शाप्स से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच सामरिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंगलवार को लंदन में अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शाप्स (Grant Shapps) से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, सुरक्षा एवं रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से संबंधित कई मुद्दों पर ‘सार्थक चर्चा’ हुई. राजनाथ सिंह 22 साल में ब्रिटेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं. इससे पहले भारत की ओर से रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा जनवरी 2002 में हुई थी. राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ‘ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स के साथ बेहतरीन बैठक हुई. हमने भारत-ब्रिटेन रक्षा संबंधों के पूरे आयाम की समीक्षा की. हमने रक्षा सहयोग, सुरक्षा के साथ ही रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से संबंधित कई मुद्दों पर उपयोगी चर्चा की.’

Had an excellent meeting with UK Defence Minister, Mr. Grant Shapps. We reviewed the full range of India-UK defence relations. We had fruitful discussions on a wide range of issues pertaining to defence cooperation, security and also on enhancing defence industrial cooperation. pic.twitter.com/fzJqhm6PcX

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 9, 2024