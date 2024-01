अमेरिका में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही लोगों में उत्साह, न्यू जर्सी हिंदुओं ने निकाली कार रैली

Ram Mandir Ayodhya Celebration In US: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर ही नहीं बल्कि दुनियाभर में उत्साह है. इसे लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी न्यू जर्सी में एक कार रैली का आयोजन किया. इस रैली में 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया. हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी गाड़ियों में भगवान राम की तस्वीर वाले झंडे लगाए.

22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह से पहले दुनिया भर में चल रहे कार्यक्रमों और समारोहों के बीच, उत्तर प्रदेश के मंदिर शहर में भगवान राम और भव्य मंदिर के विशाल होर्डिंग 10 से ज्यादा राज्यों में लगाए गए हैं. लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं. पूरे अमेरिका के हिंदुओं के साथ मिलकर, मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर 10 राज्यों और उससे अधिक में 40 से अधिक होर्डिंग लगाए हैं.

टेक्सास, इलिनोइस, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जॉर्जिया सहित अन्य राज्यों में बिलबोर्ड बढ़ गए हैं. महासचिव अमिताभ वीडब्ल्यू मित्तल ने कहा, ‘इन होर्डिंग्स से शानदार संदेश दिया जा रहा है कि राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से अमेरिका के हिंदू भी उत्साहित और खुश हैं.’

अमेरिका चैप्टर के संयुक्त महासचिव तेजा ए शाह ने बताया, ‘न्यू जर्सी में हिंदू समुदाय खुशी से भरा हुआ है. यहां के लोग उत्सुकता से आगामी कार रैली, प्रदर्शनी, कर्टेन रेज़र, पूरे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में बिलबोर्ड और 2वीं रात को होने वाले भव्य उत्सव का इंतजार कर रहे हैं. मंदिरों के सदस्यों में भी काफी उत्साह है.’

#WATCH | Vishwa Hindu Parishad (VHP) of America organised an Epic Tesla Musical Light show in Maryland ahead of the Ram Mandir ‘Pran Pratishtha’ in Ayodhya on January 22. pic.twitter.com/F5Sk5y51LG

— ANI (@ANI) January 13, 2024