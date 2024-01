Ram Mandir: रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैक्सिको को मिला पहला राम मंदिर

Ram Mandir Pran Pratishtha: आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह तैयार है. भारत के साथ अन्य देशों में भी राम मंदिर उद्घाटन के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है. इस बीच रविवार को मैक्सिको के क्वेरेटारो शहर में देश के सबसे पहले राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई. प्राण प्रतिष्ठा अमेरिका के पुरोहित द्वारा की गई. बता दें कि मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम की प्रतिमा को भारत से लाया गया है.

प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रभु श्री राम के भजन के साथ अनुष्ठान को पूरा किया. इस बीच मैक्सिको में भारतीय दूतावास ने इसकी सूचना देते हुए सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि “मेक्सिको में पहला भगवान राम मंदिर! अयोध्या में ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह की पूर्व, मेक्सिको के क्वेरेटारो शहर को पहला भगवान राम मंदिर मिला. क्वेरेटारो मेक्सिको में पहले भगवान हनुमान मंदिर की भी मेजबानी करता है.”

First Lord Ram temple in Mexico!

On the eve of ‘Pran Pratishtha’ ceremony at Ayodhya, city of Queretaro in Mexico 🇲🇽 gets the first Lord Ram temple. Queretaro also hosts the first Lord Hanuman temple in Mexico. 1/2#RamMandir pic.twitter.com/jBm5olGxVY

— India in México (@IndEmbMexico) January 21, 2024