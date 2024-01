Ayodhya Ram Mandir: रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले, अमेरिका में लगाए गए भगवान राम के Billboards

Ram Mandir Ayodhya : 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले, अमेरिका में राम मंदिर के प्रति भक्ति का एक नया प्रतीक सामने आया है. विश्व हिंदू परिषद यूएस चैप्टर ने संगठित किए गए इस कार्यक्रम के तहत, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मध्यस्थ रखते हुए, अमेरिका के 10 राज्यों में 40 से अधिक बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं.

विश्व हिंदू परिषद के अमेरिकी शाखा के महासचिव अमिताभ वीडब्ल्यू मित्तल ने बताया कि इस अनूठे पहल के माध्यम से, अमेरिकी हिंदू समुदाय को साझा मिलकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समर्थन किया जा रहा है. इन होर्डिंग्स के माध्यम से एक विशेष संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिकी हिंदू समुदाय आगामी समारोह में उत्साहित हैं और इस अद्वितीय घड़ी में भाग लेने के लिए तैयार हैं.

Vishwa Hindu Parishad (VHP) of America across the United States, placed more than 40 billboards displaying messages of the Ram Mandir ‘Pran Pratishtha’ in Ayodhya on January 22. pic.twitter.com/gpqO25i5IQ

— ANI (@ANI) January 12, 2024