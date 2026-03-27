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ग्रेटर नेपाल का सपना संजोए सबसे युवा PM बने बालेन शाह, भारत-चीन के बीच किसका थामेंगे हाथ?

नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. वे नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं. शाह ने पूर्वी नेपाल के झापा-5 में पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को 49614 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. उन्हें कुल 68,348 वोट मिले थे.

Published date india.com Updated: March 27, 2026 4:44 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
ग्रेटर नेपाल का सपना संजोए सबसे युवा PM बने बालेन शाह, भारत-चीन के बीच किसका थामेंगे हाथ?
बालेन शाह ने दिसंबर 2025 में ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जॉइन की थी. ये पार्टी नेपाल के मशहूर होस्ट रहे रवि लामिछाने ने बनाई थी.

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक युग का अंत हुआ और Gen-Z काल की शुरुआत हो चुकी है. नेपाल में शुक्रवार को बालेन्द्र (बालेन) शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है. 35 साल के बालेन शाह देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं. बालेन पेशे से एक रैपर हैं. वो काठमांडू के मेयर रह चुके हैं. उन्होंने नेपाल में हुए Gen-Z प्रोटेस्ट का खुलकर सपोर्ट किया था. पिछले साल दिसंबर में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में एंट्री की. उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने 5 मार्च के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया था.

आइए जानते हैं नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से क्या बदलाव होने की उम्मीद है? बालेन शाह के अपने देश के पड़ोसियों को प्रति क्या रुख है? नेपाल में बालेन सरकार का बनना भारत के लिए अच्छी खबर है या ये बड़ी चुनौती साबित होने वाली है:-

 2008 के बाद पहली बार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार
नेपाल में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था 2008 में खत्म हुई थी. लेकिन, 2008 से अब तक किसी भी पार्टी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई थी. इस बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बालेन शाह के नेतृत्व में अपने दम पर सरकार बनाई है. नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें हैं.सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की ज़रूरत होती है. बालेन शाह की पार्टी ने 180 से ज़्यादा सीटें जीती हैं. ऐसे में साफ है कि पूर्ण बहुमत के कारण बालेन शाह का दबदबा रहेगा. पिछली सरकारों की तरह इस बार नेपाल की सरकार अस्थिर नहीं होगी. उन्हें Gen-Z का पूरा सपोर्ट भी है.

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मधेस क्षेत्र को पहचान मिलने की उम्मीद
बालेन शाह मधेस क्षेत्र से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. ये क्षेत्र नेपाल का वह इलाका है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है. इसे तराई क्षेत्र भी कहा जाता है और यहां रहने वाले लोग मधेशी कहलाते हैं. नेपाल की राजनीति में यह इलाका लंबे समय से प्रतिनिधित्व और पहचान को लेकर चर्चा में रहा है.

बालेन शाह मधेस क्षेत्र से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं.

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भारत के लिए कैसी सोच रखते हैं बालेन शाह?
एक समय था जब भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे. लेकिन, हाल के समय में रिश्तों में दरारें आई हैं. अगर बालेन शाह की बात करें, तो उनका रूख भारत विरोधी रहा है. वह पिछली केपी शर्मा ओली सरकार और कोर्ट को कई दफा भारत का गुलाम बता चुके हैं. 2022 में काठमांडू में मेयर रहते हुए फिल्म ‘आदिपुरुष’ से नाराज होकर उन्होंने काठमांडू में भारतीय फिल्में बैन कर दी थीं.

बालेन शाह का आरोप था कि प्रभास की फिल्म आदिपुरुष में सीता को भारत की बेटी बताया गया है, जो नेपाल का अपमान है. बाद में नेपाल कोर्ट ने फिल्म पर से बैन हटा दिया था. कोर्ट का फैसला आने के बाद बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर नेपाल सरकार और कोर्ट को भारत का गुलाम बता दिया था.

अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल की रखते हैं सोच
बालेन शाह मोदी सरकार के अखंड भारत आइडियोलॉजी के भी खिलाफ हैं. उन्होंने 2023 में भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा दिखाए जाने के जवाब में अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा लिया था. इसमें भारत की कई जगहों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था. बता दें कि 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया था.इसमें उत्तराखंड के कई हिस्सों को नेपाल का बताया गया था. शाह ने यही मैप अपने ऑफिस में लगाया था.

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नेपाल में बालेन शाह का आना भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती?
बेशक बालेन शाह की सोच और नेपाल के मौजूदा हालत भारत के पक्ष में नहीं है. भारत के लिए बालेन सरकार के साथ डील करना भी मुश्किल होगा. भारत के पास नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों और नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का अनुभव है, लेकिन बालेन शाह और उनकी पार्टी भारत के लिए बिल्कुल नई है. भारत में नेपाल के राजदूत रहे और नेपाल के जाने-माने राजनीति विज्ञानी लोकराज बराल कहते हैं, “बालेन शाह नेपाल की राजनीति में अनजान शख़्सियत रहे हैं, ऐसे में उनके बारे में अभी कुछ भी कहना अंदाज़ा लगाना ही हो सकता है.”

बालेन शाह पेशे से सिंगर और रैपर हैं.

नेबर फर्स्ट की सोच रखता है भारत
भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है. नेबर फर्स्ट की पॉलिसी जाहिर तौर पर नेपाल के लिए भी लागू होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल की नई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की उम्मीद जताई है. सोमवार को फोन कर नेपाली PM बालेन शाह को बधाई दी है.

फोन पर बातचीत के बाद PM नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “रबि लामिछाने और RSP के सीनियर नेता बालेन शाह से फोन पर गर्मजोशी भरी बात हुई.मैंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनावों में RSP की शानदार सफलता पर बधाई दी.मुझे विश्वास है कि हमारी साझी कोशिशों से आने वाले वर्षों में भारत और नेपाल के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे.”

बालेन का चीन के प्रति रवैया कैसा है?
बालेन शाह भारत के साथ-साथ चीन के विरोधी भी हैं. नेपाल के झापा के दमक में बनने वाले नेपाल-चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क को बालेन शाह ने अपने घोषणापत्र से हटा दिया था. झापा-5 सीट पर ही बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हराया है. यह इंडस्ट्रियल पार्क चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है.यह मेगा परियोजना झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में आती है, जो ओली का गढ़ रहा है. यह परियोजना नेपाल-भारत सीमा के पास स्थित है. ये खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी ‘चिकन नेक’ के नजदीक है. भारत के लिए ये चिंता का विषय भी है. लेकिन, नेपाल की स्थिति को देखें, तो साफ समझा जाता है कि नेपाल को इस वक्त चीन से ज्यादा भारत की जरूरत है. इसलिए बालेन शाह को भारत का हाथ थामे रखना होगा.

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भारत से रिश्ते बनाए रखना नेपाल की भी जरूरत
नेपाल जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अहम है. उसमें भारत और चीन जैसे पड़ोसियों की दिलचस्पी स्वाभाविक है.लेकिन, नेपाल को भी अपना देश चलाने के लिए भारत की जरूरत है. नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था, ईंधन (पेट्रोल-डीजल), खाद्य सुरक्षा और जरूरी चीजों के लिए भारत पर करीब दो-तिहाई तक निर्भर है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 7 लाख से ज्यादा भारतीय वहां काम करते हैं. नेपाल का 65% इंटरनेशल ट्रेड भारत की मदद से होता है.नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा है, इसलिए समुद्र तक पहुंचने के लिए वह भारत के पोर्ट्स पर निर्भर है.भारत-नेपाल के बीच ‘रोटी-बेटी’का रिश्ता है, जो दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है. इसलिए सरकार चाहे किसी की भी आए, नेपाल को भारत से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने ही होंगे.

नेपाल में 5 मार्च को चुनाव हुए थे.

बालेन शाह का कैबिनेट?

  • सुधर गरुड़( गृह मंत्री)
  • स्वर्णिम वागले (वित्त मंत्री)
  • सोबिता गौतम (कानून मंत्री)
  • शिशिर खनाल (विदेश मंत्री)
  • विराज भक्ति श्रेष्ठ(ऊर्जा मंत्री)
  • प्रतिभा रावल(सामान्य प्रशासन मंत्री)
  • विक्रम तिमिल्सिना (संचार मंत्री)
  • सस्मित पोखरेल (शिक्षा मंत्री)
  • निशा मेहता (स्वास्थ्य मंत्री)
  • गणेश पौडेल (पर्यटन मंत्री)

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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