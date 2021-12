Omicron: कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) के खतरे से पूरी दुनिया डरी हुई है. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पहली बार सामने आया ओमीक्रोन भारत (Omicron in India) सहित ज्यादातर बड़े देशों में फैल चुका है. ब्रिटेन तो ओमीक्रोन (Omicron in Britain) का गढ़ बनता जा रहा है. ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं. यहां बुधवार को अब तक से सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) लोग मिले हैं. बुधवार को ब्रिटेन में कोविड-19 के 78 हजार 610 नए मामले सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. दूसरी तरफ अमेरिका भी ओमीक्रोन (Omicron in America) से डरा हुआ है. यहां डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) का प्रकोप अभी तक थमा नहीं है, जबकि ओमीक्रोन के कारण स्थिति अराजक होने और देश में एक और कोरोना लहर आने का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दोगुनी होने का खतरा है.Also Read - Aus vs Eng, 2nd Test: 'पिंक बॉल टेस्ट' से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, Pat Cummins कोरोना पॉजिटिव, 3 साल बाद Steve Smith को मिली कप्तानी

बात करें ब्रिटेन की तो यहां अब तक कोरोना संक्रमण के लिए मुख्य रूप में डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार रहा है, लेकिन अब ओमीक्रोन भी व्यापक रूप से फैल चुका है. बुधवार को आए 78 हजार से ज्यादा नए मामलों से पहले एक दिन में कोरोना के सक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा 68 हजार 53 था, जो इसी साल 8 जनवरी को सामने आए थे. Also Read - Omicron ने तेजी पकड़ी, देश के और राज्‍यों में पहुंचा , ये है संक्रमितों का कुल आंकड़ा

इस बीच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सचेत किया कि ओमीक्रोन से संक्रमण के मामले दो से भी कम दिनों में दोगुने हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि कोविड-19 टीकों (Corona Vaccine) की बूस्टर खुराक (Booster Dose) देने की मुहिम से इससे निपटने में मदद मिलेगी. Also Read - West Bengal में Omicron का पहला केस मिलने के बाद लागू कोविड प्रतिबंध आगे इस तारीख तक बढ़ाए गए

दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाने वाला अमेरिका (USA) कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक चुका है. पहले से ही डेल्टा स्वरूप के संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में ओमीक्रोन के कारण अराजक स्थिति की एक और लहर का खतरा मंडरा है. देश में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दोगुनी हो जाने का खतरा है. हालांकि, व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीके व्यापक पैमाने पर उपलब्ध हैं और वे वायरस के गंभीर परिणामों से सुरक्षा मुहैया कराने में कारगर प्रतीत होते हैं.

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के नेतृत्व में एक शोध सहयोग के लिए कोविड के स्वरूपों पर नजर रखने वाले जैकब लेमीक्स ने कहा, ‘डेल्टा संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में ओमीक्रोन मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. यह चिंताजनक है, क्योंकि हमारे अस्पताल पहले ही भरे हुए हैं और कर्मी थके हुए हैं.’

अमेरिका में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) की निदेशक रोशेल वालेंस्की ने बुधवार को कहा कि शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि ओमीक्रोन डेल्टा से अधिक संक्रामक है और इसके दोगुने होने का समय दो दिन है.

(इनपुट – पीटीआई)