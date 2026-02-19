Hindi World Hindi

Relatives Fled With 102 Year Old Millionaire After Discovering He Married 68 Year Old Woman

अस्पताल से 102 साल के दूल्हे का अपहरण? रिश्तेदारों को क्यों पसंद नहीं आई 68 साल की दुल्हन

Millionaire Bridegroom: रिश्तेदारों ने बुजुर्ग पिता को उठाया क्योंकि वह अपनी दौलत नई दुल्हन को देने का प्लान बना रहा है.

Millionaire Bridegroom: एक 102 साल के करोड़पति बुजुर्ग ने चुपके से शादी कर ली. दुल्हन बनी 68 साल की एक महिला जो बुजुर्ग की देखभाल का काम करती थी. यह बात जब रिश्तेदारों को पता चली तो उन्होंने हर हद पार कर दी और बुजु्र्ग पुरुष का अपहरण कर लिया.

नई बुजुर्ग दुल्हन से क्यों चिढ़े रिश्तेदार

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह अपहरण री घटना 3 फरवरी को ताइपे, ताइवान में हुई. झोंगशान डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल के बाहर रिश्तेदारों ने बुजुर्ग को उठाया क्योंकि वह अपनी दौलत नई बुजुर्ग दुल्हन को देने का प्लान बना रहा है.

कौन हैं ये करोड़पति

सौ साल के टाइकून, जिनका सरनेम वांग है. वह अपनी नई पत्नी की ओर से धकेली जा रही व्हीलचेयर पर एक मेडिकल अपॉइंटमेंट से निकल रहे थे. हॉस्पिटल में यह ज़बरदस्त झगड़ा तब हुआ जब मिस्टर वांग ने 5 जनवरी को मिस लाई से चुपचाप अपनी शादी रजिस्टर करवाई.

कौन हैं अपरहण करने वाले रिश्तेदार

वांग के तीन बेटे, तीन बहुएं और चार पोते-पोतियां ने ये वारदात की है. सभी अस्पताल के गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही कपल बाहर निकले, रिश्तेदार आगे बढ़े, बुजुर्ग आदमी की नई पत्नी मिस लाई को एक तरफ धकेल दिया और व्हीलचेयर पर कब्ज़ा कर लिया, और मिस्टर वांग को ले जाने की कोशिश की.

वीडियो भी आया आमने

वीडियो में एक अफरा-तफरी वाली लड़ाई दिख रही है जब मिस लाई पुलिस की मदद के लिए चिल्ला रही हैं. दावा है कि झगड़े के दौरान वह घायल हो गईं. रिपोर्ट मिलने के बाद ऑफिसर मौके पर पहुंचे. परिवार ने पुलिस को बताया कि बुज़ुर्ग आदमी उनके पिता और ससुर थे, और आखिरकार उन्हें उनके साथ ले जाया गया. उनके बच्चों का कहना है कि उन्हें शादी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपने पिता से 8 जनवरी को मिलने की कोशिश की. दावा है कि उन्हें पिता से मिलने तक नहीं दिया गया.

रिश्तेदारों का दावा है कि देखभाल करने वाली ने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया और परिवार से मिलने से रोक दिया. उनका यह भी आरोप है कि उसने अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बिगड़ती मानसिक हालत का फायदा उठाया.