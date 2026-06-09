बागी सांसदों के गुट पर भड़की TMC, कहा- पार्टी से खुश नहीं तो सबसे पहले दें इस्तीफा- BJP पर भी साधा निशाना

Bengal News Today: TMC के सीनियर नेता कल्याण बनर्जी ने बागी गुट के सदस्यों को 'हताश' बताया और उनपर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को धोखा देने का आरोप लगाया.

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बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) टूट और बगावत के दौर से गुजर रही है. (ANI File Photo)

Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) टूट और बगावत के दौर से गुजर रही है. इन सबके बीच तृणमूल कांग्रेस के MP कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) ने मंगलवार (जून, 09, 2026) को काकोली घोष दस्तीदार (Kakoli Ghosh) के बागी गुट पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसके सदस्यों को ‘हताश’ बताया और उनपर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को धोखा देने का आरोप लगाया. कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर किसी की पार्टी से अलग राय है, अगर उनके कामों से पार्टी लोगों के सामने शर्मिंदा होती है, अगर उन्हें पार्टी से कई शिकायतें हैं या अगर वे अब पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते और किसी और का समर्थन करना चाहते हैं, तो इस्तीफा देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है. उन्होंने BJP पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह ममता बनर्जी की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

किसने अरेंज की भूपेंद्र यादव के घर की मीटिंग?

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘वे भूपेंद्र यादव के घर कैसे गए? यह मीटिंग किसने अरेंज की या यह कैसे हुई यह पता नहीं है, लेकिन उनके लीडर अब नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी नहीं हैं. चाहे उनके पास 20, 21, 22, या 23 MP हों, अगर उन्हें 10th शेड्यूल के तहत डिसक्वालिफिकेशन से बचना है तो उन्हें BJP में शामिल होना होगा. काकोली ने स्पीकर को जो लेटर लिखा था, वह 24 घंटे बाद भी पब्लिक नहीं किया गया है. लोकसभा स्पीकर के ऑफिस का भी कहना है कि अभी तक कोई लेटर नहीं मिला है. जैसे ही ये MP (बागी TMC मेंबर) भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे, उनका असली रंग सामने आ गया.

बागियों को बताया ‘गद्दार’

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि बागी खेमे के पास एंटी-डिफेक्शन कानून के नियमों को आसानी से पार करने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है. उन्होंने बागियों को ‘गद्दार’ भी कहा और उन पर ‘सत्ता के लिए बेचैन’ होने का आरोप लगाया. उनकी यह टिप्पणी बागी TMC नेता काकोली घोष दस्तीदार के पार्टी लीडरशिप को दिए गए कड़े जवाब के बाद आई. तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि काकली घोष को छोड़कर बाकी सभी नेता 2011 के बाद पार्टी में आए हैं. इनमें से किसी ने भी कभी कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि इनमें से किसी ने भी कभी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की इच्छा नहीं जताई.

#WATCH | Delhi | On rebellion in the party, TMC MP Kalyan Banerjee says, “You (BJP) have the CM, ED, CBI and other powers, but I have ‘Maa, Maati, Maanush’, my party, my party workers, and people of West Bengal.” pic.twitter.com/pjtLj6RCMs — ANI (@ANI) June 9, 2026

‘मानो किसी दूसरे ग्रह के सितारे हों’

फिल्मी हस्तियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानो किसी दूसरे ग्रह के सितारे हों. कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये नेता हमेशा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि ममता ने अच्छा काम किया है. फिर आज उनके सुर क्यों बदल गए? उन्होंने बागी नेताओं को सलाह दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के साथ बैठक करें. तब उन्हें भाजपा के लोगों को साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा भी इन्हें नहीं अपनाएगी, क्योंकि भाजपा इन्हें मुझसे भी बेहतर तरीके से जानती है. शर्मिला सरकार बताएं कि उन्होंने मारपीट का शिकार हुए कितने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर उनका साथ दिया है?