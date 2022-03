संयुक्त राष्ट्र: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध (Russia Ukraine war) के कारण वहां उत्पन्न मानवीय संकट की स्थिति को लेकर यूक्रेन (Ukraine) और उसके सहयोगी देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर भारत (India) गुरुवार को को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अनुपस्थित रहा. यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, भारत ने प्रस्ताव से परहेज किया क्योंकि अब हमें शत्रुता की समाप्ति और तत्काल मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. मसौदा प्रस्ताव इन चुनौतियों पर हमारे अपेक्षित फोकस को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है.Also Read - अभी नहीं थमेगी पेट्रोल की बढ़ती रफ्तार, 120 लीटर के पार होगी कीमत-Watch

बता दें क‍ि यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर भारत इससे पहले, सुरक्षा परिषद में दो मौकों पर और महासभा में एक बार प्रस्तावों पर मतदान से अनुपस्थित रहा था. Also Read - Russia Ukraine War: अमेरिका 1 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को देगा शरण, एक बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत ने प्रस्ताव से परहेज किया, क्योंकि अब हमें शत्रुता की समाप्ति और तत्काल मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. मसौदा प्रस्ताव इन चुनौतियों पर हमारे अपेक्षित ध्यान को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है. Also Read - Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन संघर्ष के 29 दिनों में हुई तबाही देखिए 100 तस्वीरों में

India abstained on the resolution since what we require now is to focus on cessation of hostilities & urgent humanitarian assistance. The draft resolution didn’t fully reflect our expected focus on these challenges: Ambassador TS Tirumurti, Permanent Representative of India to UN pic.twitter.com/tRy3bgvgZv

— ANI (@ANI) March 24, 2022