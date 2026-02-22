  • Hindi
सही समय पर सही जवाब देंगे... पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद सख्त हुआ अफगानिस्तान, दे डाली खुली चेतावनी

पाकिस्तान ने रविवार, 22 फरवरी की रात अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में एयरस्ट्राइक की जिसमें कई आम अफगानियों की मौत हो गई.

फोटो क्रेडिट- अफगान रक्षा मंत्रालय)
Afghanistan’s BIG warning to Pakistan: अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सरकार पर नांगरहार और पक्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले का आरोप लगाते हुए खुली चेतावनी भी दी है. तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने एयरस्ट्राइक को राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान की इस हरकत का सही समय पर सही और सोच-समझकर जवाब दिया जाएगा.

क्यों भड़का अफगानिस्तान

पाकिस्तान ने रविवार, 22 फरवरी की रात अफगानिस्तान के नांगरहार और पक्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में एयरस्ट्राइक की जिसमें कई आम अफगानियों की मौत हो गई. मंत्रालय के मुताबिक हमलों में एक मदरसा और कई घरों को निशाना बनाया गया. इसमें महिलाओं और बच्चों समेत “बड़ी तादाद में आम लोग” मारे गए या फिर घायल हो गए.

हमले की कड़ी निंदा करते हुए अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाला बताया. पाकिस्तानी हमलों को अफगानिस्तान ने अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों और इस्लामिक मूल्यों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है.

नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और उसके लोगों की सुरक्षा उसकी धार्मिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कर्तव्य दोनों हैं. साथ ही चेतावनी दी कि पाकिस्तान को सही समय पर सही और सोच-समझकर जवाब दिया जाएगा.

मंत्रालय ने कहा, “आम लोगों और धार्मिक संस्थानों पर हमले पाकिस्तानी सेना की इंटेलिजेंस और सुरक्षा नाकामियों का पक्का सबूत हैं. बार-बार होने वाले ऐसे हमले उनकी अंदरूनी कमियों को कभी नहीं छिपा पाएंगे.”

पाकिस्तान ने बच्चों और बुजुर्गों को बनाया निशाना

इस बीच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (आईएचआरएफ) ने भी नंगरहार के बेहसूद जिले में एक खतरनाक एयरस्ट्राइक की रिपोर्ट पर चिंता जताई है. आईएचआरएफ ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्राइक ने एक आम आदमी के घर को टारगेट किया जिससे एक ही परिवार के 16 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे. एक साल के मासूम से लेकर 80 साल के बुजुर्ग इस हमले के शिकार हुए.

आईएचआरएफ ने इस एयरस्ट्राइक की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से तुरंत स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग उठाई. इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने उन लोगों की जवाबदेही की मांग की जिन्होंने इस हमले का हुक्म दिया और इसे अंजाम तक पहुंचाया. मानवाधिकार संगठन ने बेहसूद के पीड़ित परिवारों तक बिना किसी देरी के मानवीय मदद पहुंचाने की भी मांग की. अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, आईएचआरएफ ने अपील की कि आम अफगानियों के अधिकारों और जिंदगी का सम्मान किया जाना चाहिए.

