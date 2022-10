भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है. बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles) से मुलाकात के बाद उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. ऋषि सुनक (42) पिछले 210 साल में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के बाद अपने पहले संबोधन में सुनक ने कहा कि हमारा देश रूस-यूक्रेन युद्ध व महामारी के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. कुछ ‘गलतियां’ हुई थीं और उन्हें दुरुस्त करने के लिए उन्हें चुना गया है. कई मुश्किल फैसले लिये जाएंगे.Also Read - भारत 'माता की जय', ऋषि सुनक के पीएम चुने जाते ही अमिताभ बच्चन ने लगाया नारा

#WATCH | Rishi Sunak appointed new British PM by King Charles III, arrives at 10 Downing Street

