नई दिल्ली: ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे. ऋषि सुनक को कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुना गया है. इसके साथ ही ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया है. ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले ऐसे पीएम हैं, ब्लैक (काली) नस्ल के हैं. और भारतीय हैं. ये पहला मौका है जब ब्रिटेन जैसे देश में कोई गोरे नस्ल का शख्स पीएम नहीं बना है. बीबीसी की रिपोर्बट के अनुसार सर ग्राहम ब्रैडी ने ऋषि सुनक के पीएम बनने की औपचारिक घोषणा कर दी है.Also Read - ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के PM बन सकते हैं ऋषि सुनक, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रेस से हटे

ऋषि सुनक का पीएम बनना तभी तय हो गया था जब आज ही अन्य उम्मीदवार पेनी मौरडेंट ने उम्मीदवारी से अपने कदम पीछे खींच लिए. Also Read - UK: ऋषि सुनक पर चुप्पी साधने वाली सांसद प्रीती पटेल ने जॉनसन को फिर से पीएम बनने के समर्थन में

इससे पहले भी ऋषि सुनक को पीएम के लिए बड़ा दावेदार माना रहा था, लेकिन करीब डेढ़ महीने पहले वह लिज़ ट्रस से हार गए थे. लिज़ ट्रस सिर्फ 46 दिन ही पीएम पद की कुर्सी पर रहीं और ब्रिटेन में आर्थिक चुनौतियों के बीच कई वादे पूरे न कर पाने की स्थिति में 46 दिन में ही इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद एक बार फिर ऋषि सुनक की दावेदारी मजबूत हो गई थी और इस बार वह सफल भी हो गये. Also Read - UK PM Race: ऋषि सुनक को 100 सांसदों का समर्थन, जॉनसन पीएम बनने की मंशा लिए स्वदेश लौटे

Britain’s Conservative Party leader #RishiSunak becomes the Prime Minister of the United Kingdom. pic.twitter.com/nC39dzX7gd

— ANI (@ANI) October 24, 2022