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चांद पर भेजे जा रहे रोबोटिक डॉग्स... जानें किस चीज की करेंगे हिफाजत, कौन भेज रहा?

Robotic Dogs on Moon: रोबोट, एस्ट्रोनॉट्स से बातचीत भी कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं और अलग-थलग माहौल में रहने से होने वाले मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 9, 2026, 11:34 AM IST
चांद पर भेजे जा रहे रोबोटिक डॉग्स... जानें किस चीज की करेंगे हिफाजत, कौन भेज रहा?
चीन 'इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन' (ILRS) के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है. (photo credit, AI, for representation only)

Robotic Dogs on Moon: चांद पर दाग हैं. ये मुहावरा तो आपने सुना होगा. लेकिन, चांद पर डॉग हैं, जल्द ये भी आपको सुनने को मिल सकता है. चीन के लूनर बेस पर काम कर रहे रिसर्चर्स के एक ब्लूप्रिंट में चांद पर रोबोटिक डॉग्स भेजने की योजना बनाई गई है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये रोबोटिक कुत्ते भविष्य में चांद पर रास्ता दिखा सकते हैं. साथ ही रिसर्च स्टेशनों की निगरानी और खतरों का पता लगाने जैसे काम कर सकते हैं. कीमती चट्टानें खोजने में भी रोबोटिक डॉग्स की मदद ली जा सकती है.

तीन अंतरिक्ष विज्ञानी और डॉग्स वाली योजना

इस कॉन्सेप्ट में तीन एस्ट्रोनॉट्स को इंटेलिजेंट मशीनों के साथ काम करते हुए दिखाया गया है. जब क्रू चांद की सतह को एक्सप्लोर करेगा, तो एक एस्ट्रोनॉट दो रोबोट कुत्तों को इलाके में गाइड करेगा, जबकि दूसरा चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करेगा और डिटेल्ड वैज्ञानिक काम करेगा. तीसरा व्यक्ति वैन के आकार के प्रेशराइज़्ड रोवर के अंदर रहेगा, जो मिशन को कोऑर्डिनेट करेगा और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे रोबोट्स को कंट्रोल करेगा.

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रोबोट चांद पर क्या-क्या करेंगे?

देश की प्रमुख स्पेसक्राफ्ट डेवलपर कंपनी, ‘चाइना एकेडमी ऑफ़ स्पेस टेक्नोलॉजी’ के वैज्ञानिकों के अनुसार, चीन इंसानी स्पेस फ़्लाइट की सीमा को पृथ्वी की कक्षा से चांद तक बढ़ा रहा है. भविष्य में चांद का एक्सप्लोरेशन “एस्ट्रोनॉट्स के फ़ैसले लेने और ऑटोनॉमस रोबोट्स द्वारा काम करने” पर निर्भर करेगा. खासकर, चांद के रिसोर्स निकालने और चांद को लंबे समय तक इंसानी बस्ती के लिए तैयार करने में रोबोट्स अहम भूमिका निभाएंगे जैसे पानी की बर्फ़ निकालना और मिनरल्स की माइनिंग करना, लावा ट्यूब को रहने की जगहों में बदलना और स्थानीय मटीरियल से निर्माण करना. वे रोज़मर्रा के काम भी करेंगे, जैसे रोज़ाना गश्त और जांच-पड़ताल, हवा और तापमान को कंट्रोल करना, रहने की जगहों की सफ़ाई, पौधों की देखभाल और खाना बनाना.

क्या है चीन का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन?

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब चीन ‘इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन’ (ILRS) के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है. यह चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक लंबे समय तक चलने वाला वैज्ञानिक आउटपोस्ट है जिसे रूस और अन्य अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है.

चांद पर क्या-क्या करेगा चीन?

चीन का लक्ष्य 2030 से पहले एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना है. रिसर्च स्टेशन का एक बेसिक वर्शन 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो रेगुलर एक्सपेरिमेंट और रिसोर्स के शुरुआती इस्तेमाल में मदद करेगा. इसके बाद 2045 तक इसे चांद की कक्षा में घूमने वाले स्टेशन के साथ एक बड़े कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा. 

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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