नई दिल्ली: चीन अपने अस्पतालों में नोवल कोरोनावायरस से पीड़ित मरीजों को खाना और दवाइयां परोसने के लिए रोबोट का सहारा ले रहा है, जिससे ट्विटर यूजर्स काफी प्रभावित हुए. इस वायरस की चपेट में आने से अबतक 811 लोगों की जान जा चुकी है. एक ट्विटर यूजर ने सोशल साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि चीन के अस्पताल में रोबोट वायरस से पीड़ित मरीजों को खाना और दवाइयां दे रहे हैं.

वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया है, “इस विचार ने मुझे काफी प्रभावित किया.” वहीं अन्य ने लिखा, ‘बढ़िया काम.’

रोबोट के डिजाइन की तारीफ करते हुए एक ने लिखा, “हल्के डिजाइन के साथ दोस्ताना चेहरे वाले रोबोट.”

This robot is serving food to quarantined people in China. (Cheddar) #Robotics pic.twitter.com/J3HwgcUgR0

— James V. Gingerich (@jamesvgingerich) February 7, 2020