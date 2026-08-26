मैं मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के समर्थन में नहीं: RSS प्रमुख को लेकर मेयर ममदानी के बिगड़े बोल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ ने इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है. इसके तहत मोहन भागवत अमेरिका के बाद कनाडा और ब्रिटेन जाएंगे. इससे पहले न्यूयॉर्क में उनके कार्यक्रम का विरोध हो रहा है.

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मोहन भागवत और जोहरान ममदानी @Instagram

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी मोहन भागवत के विरोध में

अमेरिका में कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन इस कार्यक्रम का कर रहे विरोध

क्या रद्द होगा कार्यक्रम? ममदानी बोले- नहीं पता, हमारे पास यह अधिकार है या नहीं!

RSS अपने 100 साल पूरे होने पर बढ़ा रहा है वैश्विक संपर्क

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत मंगलवार को अमेरिका पहुंच गए हैं. वह 29 अगस्त (शनिवार) को न्यूयॉर्क में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसका यहां विरोध हो रहा है. संघ प्रमुख का यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डेन में ‘यूनिवर्सल वननेस’ के नाम से आयोजित होगा. अहेड फोरम के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम में भागवत करीब 5000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. न्यूयॉर्क में इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राजनीति तेज हो गई है. न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी भी इस कार्यक्रम के विरोध में उतर आए हैं. बता दें RSS ने अपने 100 वर्ष पूरे होने पर वैश्विक संपर्क कार्यक्रम (इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम) की शुरुआत की है. भागवत का न्यूयॉर्क में संबोधन इसी पहल का हिस्सा है.

न्यूयॉर्क के मेयर को भी ऐतराज

RSS के इस कार्यक्रम के खिलाफ न्यूयॉर्क में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय मूल के अमेरिकी मेयर हैं, उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है. ममदानी मंगलवार को वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उनसे RSS के इस कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया.

STORY | NYC Mayor Mamdani opposes RSS chief Bhagwat’s Madison Square event New York City Mayor Zohran Mamdani on Tuesday said he does not support the planned event at Madison Square Garden where RSS chief Mohan Bhagwat will address members of the Indian diaspora. (Story by… pic.twitter.com/ZriKtNHBu2 — Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026

इस कार्यक्रम को रद्द करने के सवाल पर ममदानी बोले…

उन्होंने साफतौर पर कहा, ‘मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता.’ उनसे पूछा गया कि क्या वह इस कार्यक्रम को रद्द करने पर विचार करेंगे. इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं.’ ममदानी ने आगे कहा, ‘मैं इस शहर के इतिहास में पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के रूप में खड़ा हूं. मेरी मांग का पूरा परिवार आज भी भारत में रहता है. मेरे परिवार ने जिस भारत के बारे में मुझे बताया है और जिसे मैं देखकर बड़ा हुआ हूं. वह एक बहुलवादी समाज और एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, जो हर एक भारतीय नागरिक की हिस्सेदारी पर भरोसा रखता है.’

ममदानी बोले- ऐसी विचारधारा का करता हूं विरोध

न्यूयॉर्क के मेयर ने आगे कहा कि किसी भी देश में बहिष्कार और भेदभाव की भावना पर आधारित आंदोलनों का उभरना चिंताजनक है. वह न केवल एक भारतीय-अमेरिकी होने के नाते बल्कि एक ऐसे शहर के मेयर के रूप में भी इस तरह की विचारधारा का विरोध करते हैं, जो हर धर्म, रंग और जाति के व्यक्ति के अस्तित्व और अधिकारों का सम्मान नहीं करते.

अमेरिका के कई धार्मिक संगठन विरोध में

अमेरिका में आयोजित होने वाले RSS के इस कार्यक्रम का विरोध सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं है बल्कि कई अंतर-धार्मिक और नागरिक संगठन भी इसके विरोध में हैं. ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’, ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल’ और ‘इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यू यॉर्क’ जैसे संगठनों ने इसके विरोध में न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर इसके विरोध में प्रदर्शन कर इसके रद्द होने की मांग उठाई है.

USCIRF ने भी अमेरिकी सरकार को दी थी सलाह

इससे पहले अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गठित यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने भी अमेरिकी सरकार को इस कार्यक्रम को रद्द करने की सलाह दी थी. इस कमीशन ने तर्क दिया था कि RSS से जुड़े कई उप-संगठनों ने मुस्लिम और इसाई अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं और ऐसे इस संगठन पर बैन लगा देना चाहिए. साथ ही अमेरिकी सरकार को इससे जुड़े राजनेताओं को भी राजनयिक सम्मान नहीं देना चाहिए.

अहेड फोरम ने बताया- इस कार्यक्रम का मकसद

दूसरी ओर मोहन भागवत की इस यात्रा और कार्यक्रम का आयोजन कर रही संस्था ‘अहेड फोरम’ ने सोशल मीडिया पर इस विरोध को लेकर अपना रुख साफ किया है. उसने बताया कि ‘यूनिवर्सल वननेस’ कार्यक्रम का मकसद पूरी दुनिया को एकजुट करना है. इस कार्यक्रम का शाश्वत और सार्वभौमिक संदेश ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (समस्त दुनिया एक परिवार) का संदेश देना है. यह दुनिया भर के लोगों में आपसी सम्मान, सद्भाव और एकजुटता की भावना को अपनाने की अपील करता है.