  • Hindi
  • World Hindi
  • Rules For Detaining Foreign President What Does International Law Says

किसी विदेशी राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के नियम, जानें इसे लेकर क्या कहता है इंटरनेशनल कानून?

Rules for Detaining Foreign President: इंटरनेशनल कानून मौजूदा राष्ट्रपतियों को गिरफ्तारी से बचाता है, लेकिन अमेरिकी घरेलू कानून अलग है. अमेरिकी कोर्ट किसी भी विदेशी नेता पर मुकदमा चला सकती हैं, भले ही उन्हें अमेरिकी धरती पर कैसे भी लाया गया हो, भले ही पकड़ने में इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हुआ हो.

Published date india.com Published: January 5, 2026 7:39 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
किसी विदेशी राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के नियम, जानें इसे लेकर क्या कहता है इंटरनेशनल कानून?

Rules for Detaining Foreign President: पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, एक सेवारत राष्ट्राध्यक्ष को विदेशी आपराधिक क्षेत्राधिकार से पूरी छूट (ratione personae) मिलती है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के अरेस्ट वारंट केस (2002) के अनुसार, विदेशी अदालतें किसी मौजूदा नेता पर मुकदमा नहीं चला सकतीं. यहां तक कि युद्ध अपराधों के लिए भी नहीं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गिरफ्तारी के डर के बिना अपने राजनयिक कर्तव्यों का पालन कर सकें.

जबकि नेशनल कोर्ट सीमित होते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) अलग नियमों से चलता है. रोम स्टैच्यूट का आर्टिकल 27 साफ तौर पर कहता है कि ‘राष्ट्र प्रमुख के तौर पर आधिकारिक पद’ किसी व्यक्ति को आपराधिक जिम्मेदारी से छूट नहीं देता है. इसका मतलब है कि अगर ICC वारंट जारी करता है, तो किसी नेता को कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बशर्ते सदस्य देश सहयोग करें.

अमेरिका में क्या हैं नियम?

अमेरिका में, न्यायपालिका केर-फ्रिसबी सिद्धांत नाम के एक सदी पुराने सिद्धांत पर निर्भर करती है (जो केर बनाम इलिनोइस, 1886 से आया है). इसका सीधा सा मतलब है कि किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने की कोर्ट की शक्ति इस बात से खत्म नहीं होती कि उसे वहां कैसे लाया गया. भले ही किसी विदेशी राष्ट्रपति को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करके ‘किडनैप’ किया जाए, अमेरिकी कोर्ट फिर भी अमेरिकी जमीन पर आने के बाद उन पर कानूनी तौर पर मुकदमा चला सकते हैं.

डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को बायपास करने के लिए, कोई भी देश टारगेट को एक वैध राष्ट्राध्यक्ष मानने से इनकार कर सकता है. उदाहरण के लिए, किसी नेता को ‘नारको-टेररिस्ट संगठन’ का प्रमुख बताकर (जैसा कि US के आरोपों में देखा गया है), प्रॉसिक्यूटर यह तर्क देते हैं कि वे एक अपराधी को गिरफ्तार कर रहे हैं, न कि राष्ट्रपति को. इससे वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमैट्स को मिलने वाली सुरक्षा खत्म हो जाती है.

कुछ कानूनी जानकार नरसंहार या टॉर्चर जैसे जस कोजेंस अपराधों के मामलों में ‘यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन’ की वकालत करते हैं. यह सिद्धांत बताता है कि कुछ अपराध इतने जघन्य होते हैं कि वे पूरी मानवता को ठेस पहुंचाते हैं, जिससे किसी भी देश को दखल देने की इजाजत मिल जाती है. हालांकि, ICJ ने ऐतिहासिक रूप से फैसला सुनाया है कि यह मौजूदा राष्ट्रपति की इम्यूनिटी को खत्म नहीं करता है, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति के मामले में होता है.

अगर किसी विदेशी नेता को हटा दिया जाता है और एक नई सरकार बनती है, तो गिरफ्तार करने वाला देश ‘रेट्रोएक्टिव सहमति’ मांग सकता है. अगर नया प्रशासन इस बात से सहमत होता है कि गिरफ्तारी वैध थी (यह रणनीति 1989 के पनामा हमले के बाद इस्तेमाल की गई थी), तो कानूनी कहानी ‘अपहरण’ से बदलकर ‘सहयोगी प्रत्यर्पण’ हो जाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से वैध बना दिया जाता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.