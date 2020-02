मास्को: रूस ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर मंगलवार को कहा कि वह 20 फरवरी से सभी चीनी नागरिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक देगा. स्थानीय समाचार एजेंसियों ने यह जानकारी दी. रूस की उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मामलों की प्रभारी तातियाना गोलिकोवा ने कहा, ‘‘रूस की सीमाओं के जरिए चीनी नागरिकों के प्रवेश को 20 फरवरी से निलंबित कर दिया जाएगा.’’ उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंध कार्य यात्रा, निजी यात्रा, अध्ययन और पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों पर लागू होगा.

In order to prevent the spread of the new coronavirus infection to the Russian territory, temporary restrictions have been imposed on the movement of Chinese citizens at cross border checkpoints in some sections of Russia’s border with Mongolia

