Telegram Ban Countries: इस देश ने टेलीग्राम पर सुरक्षा का हवाला देकर रोक लगा दी है. जानें फैसले के पीछे क्या वजह बताई और अब तक कौन-कौन से देश Telegram पर बैन लगा चुके हैं.

Published date india.com Published: February 11, 2026 9:45 PM IST
दुनिया के इन देशों में बैन है Telegram, अब इस देश ने लगाया ऐप पर ताला; जानें क्यों लिया ये फैसला

रूस ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की नियामक संस्था Roskomnadzor ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए Telegram को ब्लॉक करने का फैसला लिया. इस फैसले के बाद, कई यूजर्स ने शिकायत की है कि Telegram या तो बहुत स्लो चल रहा है या फिर पूरी तरह बंद हो गया है. बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है, ताकि लोग टेलीग्राम छोड़कर सरकार द्वारा प्रमोट किए जा रहे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें.

पुतिन सरकार ने क्यों लगाया प्रतिबंध?

रूस सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर यूजर्स का निजी डेटा सुरक्षित नहीं है और यह ऐप धोखाधड़ी व आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार का आरोप है कि टेलीग्राम ने उस कंटेंट को हटाने से मना कर दिया जिसे रूस आपराधिक और आतंकवादी मानता है. सरकारी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने पर टेलीग्राम पर करीब 64 मिलियन रूबल का जुर्माना भी लगाया गया है. खास बात यह है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल रूसी सेना, सरकारी मीडिया और यहां तक कि क्रेमलिन के अधिकारी भी लंबे समय से करते रहे हैं. लेकिन अब सरकार ने इसे ही सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया.

Telegram फाउंडर भड़के

Telegram के फाउंडर पावेल डुरोव ने रूस सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि सरकार लोगों को मजबूर करना चाहती है कि वे सरकारी ऐप Max का इस्तेमाल करें, ताकि उनकी आसानी से निगरानी और जासूसी की जा सके. डुरोव ने बताया कि रूस में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स में Max ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने इस स्थिति की तुलना ईरान से की, जहां पहले टेलीग्राम को बैन कर लोगों को सरकारी ऐप्स की तरफ धकेला गया था. डुरोव ने साफ कहा कि दबाव चाहे जितना हो, टेलीग्राम अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्राइवेसी के लिए खड़ा रहेगा.

अब तक किन-किन देशों में बैन है ये ऐप

टेलीग्राम ऐप भारत समेत कई देशों में इस्तेमाल होता है और इसके करोड़ों यूजर्स हैं. यह ऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का दावा करता है, यानी मैसेज पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं. लेकिन कई सरकारें मानती हैं कि Telegram का इस्तेमाल विद्रोह, विरोध प्रदर्शन, फेक न्यूज और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने में होता है. चलिए आपको बताते हैं कि किन देशों में Telegram बैन हैं और इसे किस साल में बंद किया गया…

  • चीन (2015)
  • ईरान (2018)
  • वियतनाम (2025 में बैन, बाद में हटाया)
  • पाकिस्तान (कई बार ब्लॉक)
  • थाईलैंड (2020 में बैन, बाद में हटाया)
  • क्यूबा (2021)
  • केन्या (2025)
  • नेपाल (फ्रॉड-मनी लॉन्ड्रिंग आरोप), और
  • सोमालिया (2023 से बैन)

