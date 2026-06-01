Video: रूस के हाथ लगा यूक्रेनी ड्रोन्स का काल, ट्रिगर दबाते ही तबाह हो गया दुश्मन का हथियार, वीडियो दंग कर देगा

रूस ने यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए योल्का वॉरफेयर सिस्टम का विकास किया है. योल्का सिस्टम ड्रोन के संचार और नेविगेशन सिग्नल को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है.

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रूस ने यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए योल्का वॉरफेयर सिस्टम का विकास किया है. (फोटो क्रेडिट- X)

Yolka electronic warfare system: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से छिड़ा युद्ध अब ड्रोन वॉर में तब्दील हो गया है. यूक्रेन ये लड़ाई ड्रोन्स के दम पर ही लड़ रहा है. दूसरी तरफ शुरुआत में नुकसान सहने के बाद रूस ने भी अब इन हमलों का जवाब खोज लिया है. रूसी सैनिक ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ट्रिगर दबाते ही हवा में बाज की तरह दुश्मन पर झपटते हैं और निगल जाते हैं. इस एंटी ड्रोन सिस्टम को योल्का वॉरफेयर सिस्टम नाम दिया गया गया है. रूसी सैनिकों द्वारा इसके इस्तेमाल से यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने का वीडियो भी सामने आया है.

रूस की सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक वीडियो में रूसी सैनिकों को योल्का सिस्टम नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके यूक्रेन से आ रहे एक ड्रोन को निष्क्रिय करते हुए दिखाया गया है. रूसी समाचार एजेंसी RIA Novosti की तरफ से जारी किए गए फुटेज में दिखाया गया है कि यूक्रेनी ड्रोन देखते ही रूसी सैनिक उस पर निशाना लगाता है, ट्रिगर दबाता है और पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन को गिरा देता है. रूस की इस मीडिया रिपोर्ट में घटना स्थल का खुलासा नहीं किया गया है.

यहां देखिए वीडियो…

Russian (Chechen) special forces used a Yolka portable kinetic interceptor drone to shoot down a Ukrainian attack drone in the direction of Donetsk. pic.twitter.com/uILO9Z7XrC — Deadly Weapons (@deadlyweapns) May 31, 2026

क्या है योल्का एंटी ड्रोन सिस्टम?

रूसी सूत्रों के अनुसार, योल्का एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जिसे ड्रोन के संचार और नेविगेशन सिग्नल को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये सिस्टम एयर डिफेंस के मुकाबले सस्ता और किफायती है. यह उपकरण ड्रोन को उसके ऑपरेटर से जोड़ने वाले रेडियो सिग्नल को जाम करने के लिए बनाया गया है. एक बार जब योल्का सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का कनेक्शन ऑपरेटर से तोड़ देता है तो यह जमीन पर गिर जाता है या तबाह हो जाता है.

बता दें कि इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इनका प्रयोग हमले और निगरानी दोनो के लिए किया जा रहा है. जैसे ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है वैसे ही पोर्टेबल काउंटर-ड्रोन सिस्टम की मांग भी बढ़ रही है. अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक अब हमलावर ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किए जा रहे हैं. दोनों ही देश अपने हर सैनिक को ड्रोन युद्ध में माहिर करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है.