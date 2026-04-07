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Russia Develops Mortar Cannon Robot Loads And Fires Rounds Autonomously

भारत के दोस्त ने बनाया 'तोपची रोबोट', खुद लोड करके दागता है गोले

Battle Robot: इस वॉर मशीन का नाम कुरियर ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम है और यह मात्र पांच सेकेंड फायर के बाद नए गोले लोड कर लेती है.Battle Robot: इस वॉर मशीन का नाम कुरियर ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम है और यह मात्र पांच सेकेंड फायर के बाद नए गोले लोड कर लेती है.

(photo credit AI, for representation only)

Battle Robot: रूस ने युद्ध लड़ने वाला एक ऐसा रोबोट बनाया है, जो तोप जैसे मोर्टार सिस्टम से लैस है. यह रोबोट खुद गोले लोड करता है और दागता है. इसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है.

कुरियर ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मशीन का नाम कुरियर ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम है. यह अभी एक प्रायोगिक दौर में है. इसे पहली बार एक नए ‘बगुलनिक-82’ मोर्टार मॉड्यूल के साथ लाइव-फायर ट्रायल करते हुए फिल्माया गया है.

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क्या दिख रहा वीडियो में

वीडियो में, यह छोटा, ट्रैक वाला रोबोट बर्फ से ढके मैदान में खड़ा है. वह अपनी बुर्ज (turret) को घुमाता हुआ दिखता है, और फिर दूर मौजूद एक ट्रेनिंग टारगेट पर 82 एमएम मोर्टार के कई गोले दागता है. इस वीडियो के आने से पहले रूस के इस नए हथियार को लेकर कभी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी.

मैकेनिकल हाथ से ट्यूब में डालता रहता है गोले

फायर करने के बाद, एक ऑटोमैटिक मैकेनिकल हाथ हरकत में आता है और तेजी से मोर्टार ट्यूब में नए गोले डाल देता है.

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केवल पांच सेकेंड में लोड होता है गोला

गोले दोबारा लोड होने में लगभग पांच सेकंड लगते हैं. खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हथियार के आस-पास किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ती.

यूक्रेन पर करेगा हमला

यह सिस्टम युद्ध में दूर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसे जल्द ही यूक्रेन में तैनात किया जा सकता है. मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि यह नया हथियार शायद रूस के 2B24 82 एमएम लाइट मोर्टार पर आधारित है.

युद्ध में अजीब मशीनों का इस्तेमाल

इस साल की शुरुआत में, रूस ने घूमने वाली केबलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो ड्रोन को आसमान से नीचे गिरा देती हैं. यह टैंक पहियों पर चलते किसी भारी-भरकम घर जैसा दिखता है, जो युद्ध के मैदान में धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. पुतिन ने इससे पहले एक कछुआ टैंक भी तैनात किया था – यह सोवियत-युग की एक संशोधित मशीन थी. इसके चारों ओर एक पूरा घर बना हुआ था, जिसमें चिमनी भी शामिल थी.