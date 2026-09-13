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इधर खत्म हुआ BRICS, उधर यूक्रेन पर रूस ने कर दिया बड़ा हमला, ट्रेन पर ड्रोन से अटैक

BRICS समिट के बाद रूस ने यूक्रेन पर 863 ड्रोन से हमला किया. पोलैंड बॉर्डर के पास एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया. ज्यवयाहेल में एक किराना स्टोर पर ड्रोन गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 13, 2026, 7:58 PM IST
इधर खत्म हुआ BRICS, उधर यूक्रेन पर रूस ने कर दिया बड़ा हमला, ट्रेन पर ड्रोन से अटैक
जिस रेलवे लाइन पर हमला हुआ, कुछ देर पहले यूक्रेन जाने के लिए कई विदेशी नेता यहीं से गुजरे थे. (File Photo from IANS)
  • BRICS 2026 खत्म होने के बाद रूस ने यूक्रेन में 863 ड्रोन दागे
  • पोलैंड बॉर्डर के पास ट्रेन पर ड्रोन से हमला हुआ
  • हमले से कुछ मिनट पहले विदेशी नेता वहां से गुजरे थे
  • रूसी हमलों के बाद पोलैंड ने विमान तैनात किए, एयरस्पेस की भी सुरक्षा बढ़ाई

Russia-Ukraine War: BRICS समिट 2026 के खत्म होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, रूस ने करीब 863 ड्रोन लॉन्च किए. इस दौरान, रूसी ड्रोन ने पोलैंड की सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर एक खाली कराई जा चुकी ट्रेन के इंजन वाले डिब्बे को निशाना बनाया. राहत वाली बात यह रही कि ट्रेन को पहले ही खाली करा लिया गया था और हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

कुछ मिनट पहले ही गुजरे थे विदेशी नेता

जिस रेलवे लाइन पर हमला हुआ, कुछ देर पहले यूक्रेन जाने के लिए कई विदेशी नेता यहीं से गुजरे थे. पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट भी कीव में हुए एक शिखर सम्मेलन से लौटने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे. वह हमले वाली ट्रेन से कुछ मिनट पहले दूसरी ट्रेन से वहां से गुजरे थे और पोलैंड के डोरहुस्क बॉर्डर क्रॉसिंग से बाहर निकले थे. Bildt ने सोशल मीडिया पर बताया कि ड्रोन के आने की जानकारी मिलते ही ट्रेन को खाली करा लिया गया था.

और पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध में बड़ा अपडेट: 3 दिन कीव पर नहीं बरसेंगे बम, पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दूत

पोलैंड ने भी बढ़ाई एयरस्पेस की सुरक्षा

हमले के बाद, पोलैंड ने अपने विमान एक्टिव कर दिए. रूसी हमलों में बॉर्डर के पास एक पेट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया. पोलैंड की सेना ने कहा कि उसकी कार्रवाई एहतियाती थी और इसका मकसद देश के एयरस्पेस को सुरक्षित रखना था. यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने हमले को लेकर कहा कि पुतिन का आतंक सीधे EU और NATO के दरवाजे तक पहुंच रहा है और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की.

यूक्रेन में कई जगह तबाही, बच्चे समेत 2 की मौत

रूस ने हाल ही हफ्तों में यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है. ब्लैक सी पोर्ट्स, गोदामों और शॉपिंग मॉल के बाद अब पश्चिमी यूक्रेन के पेट्रोल स्टेशनों पर भी हमले हुए. यूक्रेनी एयरफोर्स के अनुसार, इस बार 863 ड्रोन में से बड़ी संख्या पुराने पिस्टन इंजन वाले Shahed ड्रोन की थी. यूक्रेन के मुताबिक, शनिवार को ज्योतिमिर के ज्यवयाहेल शहर में एक किराना स्टोर पर ड्रोन गिरने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई, जबकि ओडेसा में 9 लोग घायल हुए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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