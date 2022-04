Russia Ukraine War, Putin, intercontinental ballistic missile, Russia, Ukraine, Pentagon: रूस-यूक्रेन के बीच आज बुधवार को भीषण युद्ध जारी है. इस बीच रूस (Russia ) ने सरमत (Sarmat ) अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (intercontinental ballistic missile) का सफल परीक्षण (successfully tested ) किया है. एएफपी न्‍यूज एजेंसी के एक ट्वीट के मुताबिक, राष्ट्रपति पुतिन ( Putin says will make enemies ‘think twice) का कहना है कि रूस ने सरमत अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. क्रेमलिन के दुश्मनों को ‘दो बार सोचने’ के लिए मजबूर कर देगा.Also Read - Russia-Ukraine War: जेलेंस्की का छलका दर्द-रूसी सेना दुनिया की सबसे बर्बर सेना है, काश कि हमारे पास वो हथियार होते...

